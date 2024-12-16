Був у "Партії регіонів". Що відомо про митрополита УПЦ МП Агафангела, який нібито врятував Одесу від десанту росіян

Він навіть був народним депутатом України

Розповідь голови Одеської ОВА Олега Кіпера про те, що митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел (Олексій Саввін) нібито врятував Одесу від висадки російського десанту у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну викликала чималий резонанс. "Телеграф" вирішив розповісти, що відомо про цього архієрея УПЦ МП.

Олексій Саввін Народився 2 вересня 1938 в селі Бурдино Тербунського району Липецької області (нині Росія) в багатодітній селянській родині. У 1956 закінчив середню школу в рідному селі.

У 1958—1960 навчався у Київській духовній семінарії, у 1960—1962 — в Одеській духовній семінарії. У 1962 році вступив до Московської духовної академії, яку закінчив у 1966 році зі ступенем кандидата богослов'я.

2 квітня 1965 прийняв чернецтво з ім'ям Агафангел і був зарахований до числа братії Троїце-Сергієвої лаври. З 1966 працював старшим помічником інспектора і викладав в Одеській духовній семінарії. З 1967 по 1975 був її ректором.

Агафангел у 70-х

З 1975 року був єпископом Вінницьким і Брацлавським, керівником Вінницької та Хмельницької єпархій. 7 вересня 1981 зведений у сан архієпископа, а 10 березня 1989 року — в сан митрополита.

У 1990 став народним депутатом України 1-го скликання. В парламенті був членом Комісії з питань відродження та соціального розвитку села.

Рішенням Священного Синоду УПЦ МП від 7 серпня 1991 року призначений митрополитом Івано-Франківським і Коломийським, керівником Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Митрополит Агафангел відмовився їхати в Івано-Франківськ, тому подав прохання почислити його на спокій, яке було задоволено Синодом 7 вересня 1991 року.

Після Архієрейського собору РПЦ, який відмовився надавати УПЦ МП автокефалію, допоки її очолює митрополит Філарет (Денисенко), 30 квітня 1992 року у Житомирі митрополит Агафангел очолив зібрання представників духовенства, яке висловило недовіру митрополиту Київському Філарету, назвало його клятвопорушником і оголосило про необхідність скликання Архієрейського собору УПЦ МП, який би прийняв відставку Філарета і вибрав нового предстоятеля.

Після остаточного розколу УПЦ МП і обрання Володимира (Сабодана) митрополитом Київським, 20 червня 1992 року Агафангел призначений митрополитом Одеським та Ізмаїльським, керівником Одеської єпархії УПЦ МП, частина вірних якої була невдоволена проукраїнською політикою попереднього архієпископа Лазара. Тоді ж Саввіна призначили постійним членом Синоду. У 1993—1998 митрополит був ректором Одеської духовної семінарії.

Політична діяльність та погляди

Агафангел благословив діяльність радикальної проросійської громадської організації "Единое Отечество". У 2004 році під час Помаранчевої революції підтримував Віктора Януковича. У 2006 та 2010 митрополит Агафангел очолював список "Партії регіонів" на виборах в Одеську обласну раду, двічі стававши її депутатом.

27 липня 2009 був призначений членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Агафангел та Янукович

Агафангела звинувачували у проросійських та навіть українофобських поглядах. Він є прихильником концепції "Москва — Третій Рим" і запропонованого патріархом московським Кирилом концепту "Русский мир".

Агафангел та Путін

Він є категоричним противником інтеграції України в Європейський Союз та НАТО. Також митрополит є противником глобалізації та екуменізму, вважаючи, що їм потрібно протистояти за допомогою чистоти віри і збереження традицій: юліанського календаря, постів і церковнослов'янської мови. Агафангел є також категоричним противником проголошення канонічної автокефалії Української православної церкви.

Йому також належать слова про те, що "Львів — це наша Чечня". У 2021 році в інтерв'ю проросійському ЗМІ "Вести" заявив, що Бог "не пробачить" і "покарає" захисників Одеси, котрі захистили її у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення

З початком повномасштабної війни в Україні Одеська єпархія воліла не згадувати про свою належність до Московського патріархату і навіть робила публічні заяви, засуджуючи російську агресію. А після обстрілу росіянами Спасо-Преображенського собору в Одесі у липні 2023 року Агафангел прямо звинуватив Росію у терорі українських міст і геноциді українського народу.

"Телеграф" писав раніше, що колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь свого часу відпустив гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку. Після цього останній скоїв ще кілька вбивств.