З січня українці зможуть оформити ще один вид субсидії, доступної не всім

Сума субсидії рахуватиметься індивідуально

Після Нового року охочі отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги зможуть подати документи в Пенсійному фонді — програма допомоги триває. Однак з січня стартуватиме ще один вид субсидій для населення.

Він стосуватиметься переселенців. Цей проєкт почне діяти в середині січня 2025 року. ВПО зможуть отримувати дві субсидії одночасно — на оренду та на комунальні послуги.

Субсидія надається родинам ВПО, які витрачають понад 30% своїх сукупних доходів на оренду житла. Якщо середній дохід родини не досягає двох прожиткових мінімумів (5840 грн), то субсидія покриває більший відсоток вартості оренди. Обов’язковою умовою отримання допомоги є актуальний договір на оренду житла. Зразок надаватиме Пенсійний фонд.

Субсидія на оренду - деталі

Розрахунок розміру субсидії на оренду

Розмір субсидії буде розраховуватися індивідуально для кожної сім'ї і залежати від:

Рівня доходів родини.

Кількості членів сім'ї.

Вартість оренди в регіоні проживання, з урахуванням спеціальних коефіцієнтів, адже різниця вартості житла у Дніпрі та в Миколаєві — суттєва.

Перший етап реалізації програми відбувається в дев’яти областях, де найбільше ВПО. Держава також планує компенсувати частину податків для орендарів, які складають офіційні договори з ВПО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на підтримку від держави можуть претендувати і студенти в гуртожитках. Для них є особливості в отриманні субсидії.