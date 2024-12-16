Удастся ли получить субсидию к Новому году, если подать документы в декабре

Субсидию назначают тем семьям, где более 15% дохода идет на оплату коммунальных услуг.

В декабре 2024 года в Украине идет процесс назначения жилищных субсидий на отопительный сезон. В отличие от ноября субсидия, назначенная в декабре, выплачивается без учета предыдущих месяцев.

Для получения жилищной субсидии гражданам и иностранцам, легально живущим в Украине необходимо подать следующие документы :

Заявление о назначении жилищной субсидии.

Декларация о доходах и расходах лиц, обращающихся за субсидией.

Справка о доходах, если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Пенсионном фонде Украины.

Договор об аренде жилья (если есть).

Документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации, если это необходимо.

Договор о реструктуризации долга, если он был.

Справки ВПЛ (для переселенцев).

Срок назначения субсидии

Субсидия назначается с месяца обращения до завершения отопительного сезона (до 30 апреля). В доходы в декабре учитывается 2 и 3 квартала 2024 года. На назначение субсидии требуется 14-30 дней в зависимости от способа подачи и возможных уточнений в ПФУ. В случае ошибки в документах – 30 дней предоставляется на исправление. Получить субсидию к Новому году при подаче в декабре – не удастся. Субсидия за декабрь выплачивается в январе.

Как подать документы

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

По почте в адрес территориального органа Фонда.

Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ, портал "Действие" или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до конца 2024 года можно подать документы на субсидию на дрова. Она доступна не во всех областях. С января планируется начать назначать субсидии для ВПЛ на аренду жилья, эта помощь также имеет территориальное ограничение.