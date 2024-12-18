VBET Ukraine заплатил тройную стоимость за лицензию: бюджет получил 117 млн грн

ООО "Вбет Украина" (бренд VBET Ukraine) оплатило стоимость лицензии на проведение букмекерской деятельности в размере 117 млн ​​грн. Это уже четвертый год подряд, когда компания платит в бюджет лицензионный платеж в тройном размере.

В прошлом году VBET Ukraine предоплатой произвел платежи за две другие лицензии. Тогда сумма платежей составила 23,4 млн грн за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр казино в сети Интернет и 6 млн грн – за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр в покер.

VBET Ukraine – один из крупнейших участников рынка азартных услуг в Украине. Помимо предоставления качественных и современных технологических услуг своим клиентам, компания продолжает свою социальную и благотворительную деятельность.