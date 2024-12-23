Закордонні вояжі на службовому авто й не тільки. Bihus Info розповіли про майно нардепа Кісільова

Журналісти дізналися, чим володіє депутат Верховної Ради, обраний від "ОПЗЖ"

Народний депутат України Ігор Кісільов, який балотувався у 2019 році за списками "ОПЗЖ", користується незадекларованим "службовим авто", а також 70 млн гривень, які, ймовірно, були отримані незаконним шляхом.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Автомобіль Range Rover коштує від 6,5 млн гривень і не внесений до декларації депутата. За даними журналістів, Кісільов зі своєю дружиною користуються цим авто в якості "службового транспорту".

Також нардеп на цьому автомобілі неодноразово виїжджав за кордон. Як відзначають журналісти, він перебував за межами України понад два місяці. І це — під час повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація.

Крім того, Національна агенція України з протидії корупції виявила ознаки незаконного збагачення нардепом на суму 70 мільйонів гривень. Кісільову також належить квартира в елітному ЖК Diamond Hill на вулиці Івана Мазепи у Києві.

Вартість такої квартири площею 360 м², у залежності від ремонту, зараз сягає від 2 до 5 мільйонів доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, журналісти з’ясували, хто ще з керівників МСЕК в Україні, окрім Тетяни Крупи, "погорів" на корупції.