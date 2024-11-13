Елітне житло, авто та сонячні батареї. Як живуть Крупа та лікарі інших МСЕК України

Журналісти опублікували нове розслідування про корупцію у системі МСЕК

Корупція у системі центрів медико-соціальних експертиз зробила відомою голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу відомою на всю Україну. Проте не лише вона займалася персональним збагаченням.

Журналісти hromadske.ua провели розслідування та з’ясували, де ще в Україні фіксувалися скандали навколо корупції у МСЕК.

У родини Тетяни Крупи виявили 10 земельних ділянок та 9 будинків у селі Волиця Хмельницької області. Їхня сім’я купила в період з 2021 по 2022 рік.

Багато будинків сім’ї Крупи мають площу 15-25 квадратних метрів. Також сім’я володіє компанією "Солар Інвест", яка займається альтернативною енергетикою.

Крім того, сонячні панелі родина Тетяни Крупи встановила в селі Соболівка. Тут у них 8 будинків та 9 земельних ділянок.

Сама компанія "Солар Інвест" зареєстрована у цьому будинку у Хмельницькому. Він належить Володимиру Крупі, чоловікові Тетяни.

Також у Хмельницькому на вулиці Парковій розташований багатоквартирний житловий будинок, де мешкає родина Крупи.

Поруч, у міському парку із річкою, родина Крупи будувала ресторан. Він мав відкритися у жовтні 2024 року, але цього не сталося.

Однак і це не все: сім’я володіє 11 ділянками у селі Моломолінці, 2 ділянками у селі Рудківці, 6 ділянками у районі Слобідки Рихтівської, 3 — у Москалівці та ще однією ділянкою у селі Адамівка. Ще Тетяна Крупа має будинок у Кам’янці-Подільському.

Син Крупи, Олександр, має ділянку у селі Карпівці та ще 7 — у селі Шумівці: на них збудовано 5 будинків. Також у нього є квартира у Хмельницькому та три автомобілі:

Audi Q7 2016 випуску, куплена в 2024 році;

BMW X7 2022 року випуску, куплену тоді;

Volksvagen Touareg 2013 року випуску.

Батько Олександра та чоловік Тетяни Володимир Крупа має два автомобілі Porsche Cayenne 2019 та 2024 років випуску — останній не був задекларований.

Проте не лише родина Тетяни Крупи "засвітилася" у розслідуванні — у поле зору журналістів потрапили колишній лікар Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська та її чоловік. Офіційний сумарний річний дохід сім’ї за 2023 рік становив близько 48 000 доларів, однак вони мають майно, яке перевищує їх офіційні доходи.

Кіндзерська у 2023 році, будучи лікарем Хмельницької МСЕК, заробила 25,5 тисяч гривень на місяць. Ще 21 тисячу гривень вона отримала, працюючи лікарем санаторію "Лісова пісня" поблизу Кам’янця-Подільського. Тоді вона продала автомобіль за 500 тисяч гривень.

Її чоловік Сергій Кіндзерський минулого року заробив 38 тисяч гривень на місяць. Він працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області: за даними журналістів, останні 5 років він отримував страхові виплати від свого ж відомства через "повну або часткову" втрату працездатності.

Також Кіндзерський отримує пенсії, хоча ще не досяг пенсійного віку. Йому належить будинок площею близько 300 квадратних метрів – його купили у 2017 році.

Поряд із будинком журналісти помітили електромобіль Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску.

На доньку Кіндзерських оформлено квартиру площею 79 квадратних метрів в елітному ЖК "Фонтан" у Хмельницькому — її купили 2023 року. Вартість квартири за ринковими цінами – 95 тисяч доларів.

Крім того, Кіндзерським належать будинки в селищі Чинадійово Закарпатської області.

У 2019 році Кіндзерська купила земельну ділянку у Хорватії, на якій будується квартира площею 79 квадратних метрів. Вона розташована у місті Медулін на півдні країни. Ціни стартують від 230 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Тетяни Крупи було виявлено значні суми у польських банках. Як виявилося, сотні тисяч доларів вона поклала на рахунок ще 2022 року.