Генерал поліції живе у квартирі за $1 млн та їздить у спортзал на службовому авто: розслідування Bihus.Info (відео)

Сам поліцейський відмовився від коментарів

Начальник Департаменту міграційної поліції НПУ Сергій Шайхет посеред робочого дня відвідує спорткомплекс у центрі Києва. Туди він їздить на службовому автомобілі.

Про це пише Bihus.Info. Журналісти зазначають, що восени 2023 року Шайхет отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції. До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції, а перед цим – заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області.

Журналісти звернули увагу на те, що Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Туди він приїжджає на службовому автомобілі з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Також журналісти Bihus.Info регулярно помічали Шайхета на цьому ж автомобілі на в’їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. За їхніми даними, у цьому комплексі жодної нерухомості він не має.

Проте там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 квадратів. Цю квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 млн доларів. Варто зазначити, що Шайхед відмовився надати журналістам будь-який коментар з цього приводу.

За даними журналістів, батько генерала впродовж останніх 10 років займається охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті". Іншим її співвласником є найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група "Приват". Крім того, у "Секьюрайті" працював Максим Донець, який у 2019 році став охоронцем президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info з’ясували, що в декларації судді касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Ігоря Дашутіна не зазначено розкішну нерухомість, як і будь-який транспортний засіб. Але за фактом суддя живе у дорогому котеджному містечку, куди щодня дістається Volkswagen Arteon.