Від них давно час відмовитись: які радянські новорічні звички досі поширені серед українців

Вони добре знайомі майже кожному

Життя за часів СРСР залишило свій відбиток на багатьох українцях. Зокрема, це стосується звичок, які були пов'язані зі святкуванням Нового року.

"Телеграф" згадає про деякі з цих звичок. Проте від них вже давно час відмовитись.

"Новорічні" напої та страви

Олів'є, шампанське, бутерброди зі шпротами та оселедець під шубою роками були невіддільним атрибутом святкування Нового року в часи СРСР. Але зараз більшість з українців мають доступ до багатьох інших продуктів та напоїв. Тому свято може пройти прекрасно і без цих страв.

Мандарини

За часів СРСР цей фрукт був дефіцитним, тому люди куштували його по суті раз на рік — саме на новорічні свята. Через це запах мандарин у багатьох асоціюється з Новим роком. У наш час цитрусові доступні цілий рік, тож можна відмовитись від цього стереотипу.

Лазня

В СРСР звичка ходити до лазні асоціювалася саме з передноворічним часом. Це пов'язано з тим, що за радянських часів доступ до каналізації та водопроводу мали не всі, натомість існували громадські лазні. Тож багато людей, бажаючи зустріти Новий рік чистими, йшли до них.

Відкладання найкращого на Новий рік

Жителі СРСР переважно жили в очікуванні гірших часів, а тому усе найкраще відкладали на потім. До прикладу, нові сервізи десятиліттями стояли у сервантах на показ, а кави або чаю з них так ніхто й не пив, а речі десятиліттями покривались пилом. Ця звичка стосувалася і продуктів.

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