От них давно пора отказаться: какие советские новогодние привычки все еще распространены среди украинцев

Они хорошо знакомы почти каждому

Жизнь во времена СССР оставила отпечаток на многих украинцах. В частности, это касается привычек, связанных с празднованием Нового года.

"Телеграф" вспомнит о некоторых из этих привычек. Однако от них уже давно пора отказаться.

"Новогодние" напитки и блюда

Оливье, шампанское, бутерброды со шпротами и селедка под шубой годами были неотделимым атрибутом празднования Нового года во времена СССР. Но сейчас большинство украинцев имеют доступ ко многим другим продуктам и напиткам. Потому праздник может пройти прекрасно и без этих блюд.

Мандарины

Во времена СССР этот фрукт был дефицитным, поэтому люди пробовали его, по сути, раз в год — именно на новогодние праздники. Поэтому запах мандарин у многих ассоциируется с Новым годом. В настоящее время цитрусовые доступны круглый год, поэтому можно отказаться от этого стереотипа.

Баня

В СССР привычка ходить в баню ассоциировалась именно с предновогодним временем. Это связано с тем, что в советское время доступ к канализации и водопроводу имели не все, в то время как существовали общественные бани. Поэтому многие, желая встретить Новый год чистыми, шли в баню.

Откладывание лучшего на Новый год

Жители СССР преимущественно жили в ожидании худших времен, поэтому все лучше всего откладывали на потом. К примеру, новые сервизы десятилетиями стояли в сервантах на показ, а кофе или чаю из них никто так и не пил, а вещи десятилетиями покрывались пылью. Эта привычка относилась и к продуктам.

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