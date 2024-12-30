"Колись він вгадає": в мережі піднялася хвиля жартів через прогноз Гордона

Користувачі не стримували себе

Журналіст Дмитро Гордон напередодні дав гучний прогноз про те, що гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться 30 грудня. І хоча до кінця дня залишилося ще кілька годин, проте українцям уже стає зрозуміло, що його прогноз, м’яко кажучи, не відповідає дійсності.

Користувачі мережі на його слова відреагували великою кількістю мемів та жартів. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, деякі українці зазначили, що не дуже й вірили у прогнози.

Інші ж пожартували про тих, хто справді повірив у прогнози Гордона.

Треті ж пожартували про те, що Гордон особисто піде завершувати війну.

Знайшлись і ті, хто вирішив підіграти.

Як повідомлялося раніше, Гордон 29 грудня заявив, що війна закінчиться до кінця 2024 року. За його словами, вже 30 грудня відбудеться "історична зустріч", а Володимира Путіна нібито попросили у Вашингтоні не чинити обстрілів України.

Варто зазначити, що 30 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зараз немає жодних передумов для завершення війни й жодних важливих зустрічей у Путіна на найближчі дні не планується.