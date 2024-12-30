Гордон помилився? У Путіна зробили гучну заяву щодо закінчення війни

Про "історичні зустрічі" найближчим часом теж висловилися

У Росії вважають, що наразі немає будь-яких передумов для закінчення війни, зокрема і гарячої фази на фронті. Ці слова пролунали на тлі гучної заяви журналіста Дмитра Гордона, який "пророкував" закінчення гарячої фази війни 30 грудня 2024 року.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Зазначається, що "історичні зустрічі" найближчими днями у лідера РФ Володимира Путіна також не заплановані.

На запитання кореспондента, чи є передумови для завершення війни в Україні чи будь-якої її фази зараз Пєсков відповів: "Ні, немає".

Ба більше він наголосив, що у Путіна на 30 грудня не заплановано жодних міжнародних контактів, тобто зустрічей чи дзвінків.

Водночас за даними моніторингового сервісу Flightradar 26 грудня до США, зокрема Нью-Йорка, а потім Вашингтона, прибув літак. Цей борт належить адміністрації президента РФ, свого часу ним часто літав заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, голова МЗС РФ Сергій Лавров тощо. 29 грудня літак повернулось назад до Москви. Мета візиту і хто саме літав до США — невідомо.

На запитання кореспондентів щодо цього загадкового рейсу, Пєсков відповів, що перед Новим роком РФ завжди відправляє таким чином подарунки своїм дипломатам, а також забезпечує чергову кадрову ротацію співробітників.

Водночас журналіст Дмитро Гордон запевнив, що на 30 грудня нібито запланована "історична зустріч". Після якої "гаряча фаза війни закінчиться". Але у Кремлі ці всі слова вже спростували.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, чи братиме Росія участь у другому саміті миру.