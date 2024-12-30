"Когда-нибудь он угадает": в сети поднялась волна шуток из-за прогноза Гордона

Пользователи не сдерживали себя

Журналист Дмитрий Гордон накануне дал громкий прогноз о том, что горячая фаза войны России против Украины закончится 30 декабря. И хотя до конца дня осталось еще несколько часов, однако украинцам уже становится понятно, что его предсказание, мягко говоря, не соответствует действительности.

Пользователи сети на его слова отреагировали большим количеством мемов и шуток. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, некоторые украинцы отметили, что не очень-то и верили в прогнозы.

Другие же пошутили о тех, кто действительно поверил в прогнозы Гордона.

Третьи же пошутили о том, что Гордон лично пойдет завершать войну.

Нашлись и те, кто решил подыграть.

Как сообщалось ранее, Гордон 29 декабря заявил, что война закончится до конца 2024 года. По его словам, уже 30 декабря состоится "историческая встреча", а Владимира Путина якобы попросили в Вашингтоне не совершать обстрелов Украины.

Стоит отметить, что 30 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас нет никаких предпосылок для завершения войны и никаких важных встреч у Путина на ближайшие дни не намечается.