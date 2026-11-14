Незамінна річ при відключеннях води: українка поділилася корисним лайфхаком (фото)

Побутовими знахідками діляться на випадок блекаутів і перебоїв із водопостачанням

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Через наслідки ударів Росії по українській енергетиці багатьом українцям доводиться жити в умовах перебоїв з водопостачанням. Ємність із краником із китайського маркетплейса дає змогу заздалегідь запасти воду й наливати її без підіймання важкої тари.

Кран дає змогу набирати воду без розетки, акумулятора чи електричної помпи Джерело: threads.com/@olik_m

Про свій досвід у Threads написала користувачка @olik_m. Вона відповіла на заклик @yulia_tepluk поділитися неочевидними покупками та побутовими хитрощами на випадок блекаутів і відключень води. Саме такі ємності по 8 літрів допомогли дівчині під час перебоїв із водопостачанням.

Чим зручна ємність із краником

Звичайну пляшку чи каністру доводиться підіймати й нахиляти. Ємність із краником знизу можна залишити на стійкій поверхні: щоб набрати воду в чашку або інший посуд, достатньо відкрити кран. Так простіше відміряти невелику порцію та закрити подачу, не переливаючи воду через горлечко.

Краник допомагає наливати воду невеликими порціями, не переливаючи її через горловину Джерело: threads.com/@olik_m

Для користування потрібне місце, де під краником поміститься посуд. Ємність має стояти рівно й надійно, без ризику перекинутися. Це особливо важливо, коли вона повна: зручність краника не скасовує потреби безпечно розмістити запас води.

Як підготувати запас до відключення

Таку тару наповнюють, поки водопостачання працює. Вода витікає з ємності під дією сили тяжіння. Для цього не потрібні розетка, акумулятор чи електрична помпа.

Якщо воду зберігатимуть для пиття або приготування їжі, ємність має бути призначена для контакту з харчовими продуктами. Перед наповненням її та краник потрібно вимити, а для питного запасу використовувати безпечну питну воду.