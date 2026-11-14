Забута забава з СРСР знову в моді: молодь знову полює за домашнім "кіно"

Історії на плівці дивляться вдома

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Популярні в СРСР фільмоскопи знову цікавлять молодь. Це домашнє "кіно" з нерухомими картинками: плівку прокручують вручну, а підписи читають уголос, задаючи власний темп історії.

Як влаштована ця ретророзвага і скільки за неї просять в Україні, розповідає "Телеграф". Фільмоскоп проєктує зображення на стіну, а звичайний діафільм на 35-міліметровій плівці містить 30–50 кадрів із пояснювальним текстом.

Фільмоскоп – це радянський діапроектор, який використовували для демонстрації рулонних діафільмів розміром кадру 18×24 мм на стіні або спеціальному екрані. Привабливість такого перегляду – у неквапливій оповіді та можливості побути разом.

На українських маркетплейсах у жовтні–листопаді 2026 року фільмоскопи пропонують за 250–1200 грн. Ф-3 виставили за 250 грн 12 листопада, "Етюд 2с" – за стільки ж 9 листопада, Ф-7 – за 650 грн 2 листопада; в останньому оголошенні діафільми-казки продають по 25 грн за штуку.

Продавці пропонують як окремі фільмоскопи, так і комплекти з плівками

Раніше "Телеграф" повідомляв, навіщо насправді раніше телевізори накривали серветками. Цікаве пояснення запропонували в мережі.