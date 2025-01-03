У вазі Ломаченка помер боксер: опинився у лікарні після нокауту (відео)
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Боксер пропустив дуже багато ударів
Професійний боксер Хасан Мгая з Танзанії помер у віці 29 років. Спортсмена не стало через кілька днів після програного нокаутом бою.
Про смерть боксера повідомляє пресслужба Всесвітньої боксерської ради (WBC) на своєму офіційному сайті. Хасан помер 29 грудня в одній із лікарень Танзанії.
"Уся сім’я WBC і президент Маурісіо Сулейман висловлюють глибокі співчуття сім’ї та друзям нашого улюбленого чемпіона", — йдеться у повідомленні.
27 грудня 2024 року в Дар-ес-Саламі (Танзанія) Мгая зустрівся на рингу із співвітчизником Полом Еліасом. Пропустивши кілька потужних ударів, Хассан опинився в нокауті. Він своєчасно отримав першу допомогу, а згодом його госпіталізували. На жаль, медики не змогли врятувати спортсмена.
Мгая виступав у легкій вазі (до 61,235 кг), де один із чемпіонських титулів належить Василю Ломаченку. На рахунку танзанійського боксера 3 перемоги, 4 поразки та 2 нічиї.
Нагадаємо, у грудні 2024 року не стало чемпіона світу з боксу за версією WBA Gold у першій важкій вазі американця Пола Бамба, який помер через тиждень після переможного бою.