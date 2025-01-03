"Відказники" повернулися до збірної України

2024 року у збірній України з волейболу пролунав великий скандал

У п’ятницю, 3 січня, тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу на чолі з Раулем Лосано оголосив розширений склад команди на сезон-2025. Аргентинський фахівець очолив Синьо-жовтих у квітні 2024 року.

До розширеного складу національної команди увійшло 35 прізвищ. Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України в telegram.

У 2025 році на збірну України чекає насичений сезон. Наша команда вперше в історії виступить у Лізі націй, а також зіграє на чемпіонаті світу. Ліга націй пройде у червні/липні 2025 року, а ігри ЧС відбудуться у двох містах Філіппін у вересні цього року.

Перший збір національної команди пройде у Городку (Хмельницька область) після закінчення чемпіонату України. Легіонери приєднаються до команди під час закордонного збору.

Розширений склад збірної України з волейболу на сезон-2025:

Нагадаємо, після приходу Лосано до команди частина основних гравців збірної з різних причин відмовилися виступати за команду. Не приїхали на збір головні зірки Синьо-жовтих – капітан Олег Плотницький та діагональний Василь Тупчій. Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник пригрозив "відказникам" дискваліфікацією, а тренер був шокований тим, що відбувається.