Проблем більше, ніж користі? Командир Третьої штурмової висловився про силову мобілізацію

Люди часто з настороженістю ставляться до тих, хто у формі

Українські військові побоюються ходити у формі містами, а особливо великими. І це через ставлення суспільства до працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Таку думку в інтерв’ю Наталі Мосейчук висловив командир 3-ї штурмової бригади, голова "Нацкорпусу" Андрій Білецький. За його словами, такий стан речей зараз не йде на користь жодній зі сторін.

"Я вважаю, що у міста краще виїжджати не у формі через весь цей страх та істерику, пов'язану з військкоматами. Люди часто з настороженістю ставляться до тих, хто у формі. І я знаю, що багатьом це насправді боляче та неприємно, бо рік тому люди відчували єдність, бійці відчували, що до них ставляться як до захисників", — сказав Білецький.

Військовий наголосив, що та форма, якої набула мобілізація зараз, "неадекватна". Адже здебільшого силоміць мобілізовані бійці не так ефективні на фронті, як хотілося б іншим військовим та командуванню.

"Ми всі чудово розуміємо, що так, нам потрібен призов і таке інше, але ми розуміємо, що та форма, якої він набув, неадекватна. Ви не знайдете серед військових шанувальників усіх цих заходів. З простої причини: що потім робити із цим "тигром" сержанту, офіцеру чи бійцю, якому такого "орла" дали у відділення? Іноді від нього проблем набагато більше, ніж користі", — сказав Білецький.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах чоловік загинув після візиту до ТЦК. У поліції вже прокоментували подію.

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