Будьте осторожны: из-за чего можно остаться без субсидии в 2025 году

В Пенсионном фонде рассказали, как предотвратить это

В 2025 украинцы продолжат получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако некоторые лица могут ее потерять.

Как сообщала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), это может произойти "по вине" одного из членов семьи.

Речь идет о лицах, выехавших за границу. Если лицо находится за границей более 60 дней, оно не учитывается при начислении субсидии. А в некоторых случаях это может привести к ее потере.

В то же время во избежание негативных последствий нужно в течение 30 дней проинформировать ПФУ о выезде членов семьи за границу. К тому же ведомству следует регулярно сообщать о других изменениях, влияющих на субсидию.

"Получатель жилищной субсидии в течение 30 дней должен уведомить Пенсионный фонд Украины о факте, влияющем на назначение жилищной субсидии, в том числе о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно свыше 60 дней в периоде, на который назначен субсидию", – сообщает ПФУ.

В фонде подчеркнули, что регулярно проверяют получателей выплат. Если будет установлено, что субсидиант не сообщил о выезде кого-либо из членов семьи за границу в период получения субсидии — выплата пособия может быть прекращена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в январе заработает субсидия для ВПЛ, уже известно кто и при каких условиях может ее получить.