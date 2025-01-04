Как онлайн или по телефону можно узнать о назначении субсидии

Субсидию назначают до конца отопительного периода — 30 апреля.

В течение 14-30 дней после подачи документов на субсидию, в Пенсионном фонде решают, предоставлять такой вид помощи, не предоставлять или отказать. Отметим, что если субсидия не предоставлена — это не означает отказ, а лишь что субсидия равна 0.

Через три дня после решения, ПФУ должен известить гражданина. Если человек подавал документы через портал "Дия", то уведомление придет в разделы: "Обратите внимание" и "Заказные услуги".

Если человек подавал документы через веб портал Пенсионного фонда — ищите ответ в разделе "Мои сообщения" — "Индивидуальные сообщения". Если же вы уже являетесь получателем субсидии и хотите проверить данные о нем — вся информация о дате и размере выплат доступна в разделе "Моя субсидия".

Когда человек подает документы лично в ЦНАП или Пенсионный фонд, уведомление может поступить в бумажной форме или на электронную почту. В общем, данные о субсидии также будут доступны в разделе "Моя субсидия" на портале ПФУ.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда. Контактные номера — https://www.pfu.gov.ua/kontakty/ или же на горячую линию 0-800-503-753.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доходы не влияют на субсидию. Среди них — алименты, зимняя поддержка и т.д.