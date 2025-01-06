Храми Києва, де відзначають Різдво 7 січня: адреси та розклад Богослужінь

На Різдво прийнято вітати одне одного словами "Христос народився", а у відповідь говорити "Славімо Його"

Українці, приходи яких залишилися на старому церковному календарі, відзначатимуть Різдвяний Святвечір 6 січня та саме Різдво Христове 7 січня. Чимало християн перейшли на новоюліанський календар, тому відсвяткували подію 25 грудня.

При цьому у храмах УПЦ у ніч із 6 на 7 січня відбудуться літургії на честь Різдва Христового. "Телеграф" ділиться з читачами адресами храмів, де святкують Різдво 7 січня, та розкладом богослужінь.

Де у Києві відзначають Різдво 7 січня

Києво-Печерська лавра

Адреса: вулиця Лаврська, 15

Розклад:

Всенічне бдіння розпочнеться 6 січня о 23.00

літургії: 7 січня о 2.30, 5.30 та 7.00

Храм Успіння Пресвятої Богородиці

Адреса: вул. Урлівська, 20-а

Розклад:

о 7.30 7 січня літургія

о 13.00 7 січня акафіст

Храмовий комплекс Різдва Христового

Адреса:вул. Шумського, 3-б

Розклад:

6 січня о 16.45 розпочнеться всенічне всенічне бдіння

7 січня о 9.00 відбудеться літургія

Нагадаємо, що за новоюліанським календарем 6 січня відзначається Хрещення Господнє. Цього року у Києві буде організовано чергування рятувальників та медичний супровід на 12 локаціях. Усього буде залучено 12 лайфгардів та 30 рятувальників САРВС (Служба аварійного реагування на водних об’єктах)

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суворо заборонено робити на Різдво 7 січня. Цього дня і наступні кілька днів за традицією ходять і співають колядники та вертепи. Вони сповіщають про народження Христа і прославляють Спасителя.