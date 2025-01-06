"Покотились царі. Слава люду робочому": які колядки співали на Різдво в СРСР та що за це було

Славили у піснях зовсім не Ісуса Христа

У Радянському Союзі традиційне Різдво було заборонене, особливо це стосувалась будь-яких колядок, вертепів, усього, що мало релігійне підґрунтя. Радянська влада щосили намагалась викорінити релігію з життя людей, тому на Різдво, яке почали святкувати 7 січня замість 25 грудня, співали "радянські колядки".

"Телеграф" розповість усе про колядки в СРСР, які стали ще одним приводом для жорстких репресій влади. З 1920 року радянська влада намагалась викорінити колядки та Різдво.

Усі етнічні українські різдвяні пісні та щедрівки заборонялись, натомість влада створювала свої колядки. У них біблійних персонажів заміняли радянськими постатями, а Вифлеємську зірку — радянською п'ятикутною.

Проте ці колядки не були популярні серед звичайного народу, їх виконували лише для влади.

Колядка з "Червоного пісенника" 1925 року: "Нова радість стала, яка не бувала: Зоря ясна п'ятикутна на весь світ засіяла. Упали вівтарі, покотились царі. Слава люду робочому, чабанам, шахтарям!"

"Колядка" з Козельця на Чернігівщині (1925 рік):

Добрий вечір тобі, вільний пролетарю.

Радуйся, ой, радуйся, земле,

Світ новий народився.

Застилайте ж столи та все килимами,

Оселі вбирайте та все прапорами.

Гей, пісні складайте, волю величайте,

Бо прийдуть до тебе твої свята в гості.

Що першеє свято – першого повстання,

Першого повстання ще й свято Тараса.

А другеє свято – то Першого Травня,

Свято робітниче, всесвітнє, весняне.

А що третє свято – Червоного Жовтня,

Червоного Жовтня, коли пута впали,

Коли пута впали, Ради понастали!

Ще один приклад "червоної колядки":

Ясная зірка весь світ освітила,

Бідній голоті диво сповістила.

Світ новий родився,

В крові оповився,

Царі геть тікають,

Глитаї здихають,

Бідняки співають,

Комуну вітають.

Свято стареє, святую казку

Всі ви забудьте,

Свято Жовтневе, свято комуни

Гуртом святкуйте!

Зауважимо, що у цих колядках не згадувалось народження Ісуса Христа та сама суть святкування Різдва.

Репресії за колядування

Тривалий час українці співали традиційні колядки лише у вузьких колах, селах та вдома, але завжди оглядались та були насторожі. Вже з 1970 року влада СРСР почала переслідувати учасників різдвяної коляди київського хору "Гомін". Частину людей звільнили з роботи, багатьом іншим категорично заборонили відвідувати хор під загрозою звільнення.

Але у Львові в ті часи напередодні Нового року група української інтелігенції збиралися і вивчала, співала колядки та щедрівки. Тоді люди ходили колядувати 31 грудня в етнічних костюмах, які були замасковані під радянський одяг.

Офіційно першу групу українських колядників було затримано 12 січня 1972 року. В учасників різдвяного вертепу у Львові та Києві було проведено обшук. Затримано Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.

12 січня 1972 року коляда стала приводом для початку жорстоких репресій проти української інтелігенції. А період 1972-73 став одним з найагресивніших в історії СРСР.

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