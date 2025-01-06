"Покотились царі. Слава люду робочому": які колядки співали на Різдво в СРСР та що за це було
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Славили у піснях зовсім не Ісуса Христа
У Радянському Союзі традиційне Різдво було заборонене, особливо це стосувалась будь-яких колядок, вертепів, усього, що мало релігійне підґрунтя. Радянська влада щосили намагалась викорінити релігію з життя людей, тому на Різдво, яке почали святкувати 7 січня замість 25 грудня, співали "радянські колядки".
"Телеграф" розповість усе про колядки в СРСР, які стали ще одним приводом для жорстких репресій влади. З 1920 року радянська влада намагалась викорінити колядки та Різдво.
Усі етнічні українські різдвяні пісні та щедрівки заборонялись, натомість влада створювала свої колядки. У них біблійних персонажів заміняли радянськими постатями, а Вифлеємську зірку — радянською п'ятикутною.
Проте ці колядки не були популярні серед звичайного народу, їх виконували лише для влади.
Колядка з "Червоного пісенника" 1925 року: "Нова радість стала, яка не бувала: Зоря ясна п'ятикутна на весь світ засіяла. Упали вівтарі, покотились царі. Слава люду робочому, чабанам, шахтарям!"
"Колядка" з Козельця на Чернігівщині (1925 рік):
Добрий вечір тобі, вільний пролетарю.
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Світ новий народився.
Застилайте ж столи та все килимами,
Оселі вбирайте та все прапорами.
Гей, пісні складайте, волю величайте,
Бо прийдуть до тебе твої свята в гості.
Що першеє свято – першого повстання,
Першого повстання ще й свято Тараса.
А другеє свято – то Першого Травня,
Свято робітниче, всесвітнє, весняне.
А що третє свято – Червоного Жовтня,
Червоного Жовтня, коли пута впали,
Коли пута впали, Ради понастали!
Ще один приклад "червоної колядки":
Ясная зірка весь світ освітила,
Бідній голоті диво сповістила.
Світ новий родився,
В крові оповився,
Царі геть тікають,
Глитаї здихають,
Бідняки співають,
Комуну вітають.
Свято стареє, святую казку
Всі ви забудьте,
Свято Жовтневе, свято комуни
Гуртом святкуйте!
Зауважимо, що у цих колядках не згадувалось народження Ісуса Христа та сама суть святкування Різдва.
Репресії за колядування
Тривалий час українці співали традиційні колядки лише у вузьких колах, селах та вдома, але завжди оглядались та були насторожі. Вже з 1970 року влада СРСР почала переслідувати учасників різдвяної коляди київського хору "Гомін". Частину людей звільнили з роботи, багатьом іншим категорично заборонили відвідувати хор під загрозою звільнення.
Але у Львові в ті часи напередодні Нового року група української інтелігенції збиралися і вивчала, співала колядки та щедрівки. Тоді люди ходили колядувати 31 грудня в етнічних костюмах, які були замасковані під радянський одяг.
Офіційно першу групу українських колядників було затримано 12 січня 1972 року. В учасників різдвяного вертепу у Львові та Києві було проведено обшук. Затримано Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
12 січня 1972 року коляда стала приводом для початку жорстоких репресій проти української інтелігенції. А період 1972-73 став одним з найагресивніших в історії СРСР.
Раніше "Телеграф" розповідав, що обов'язково було на святковому столі в СРСР.