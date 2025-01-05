Не лише НАТО: Зеленський розповів, що потрібно для зупинки війни (відео)

Глава держави розповів, як не допустити повторення вторгнення

Сильна позиція України дозволить припинити вогонь та завершити війну. При цьому запрошення до НАТО може стати "швидким кроком", щоб забезпечити гарантію того, що російське вторгнення не повториться.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

"НАТО це частина гарантій, а друга частина це пакет озброєння. Ми не використовуватимемо її. Якщо режим припинення вогню працюватиме, то ніхто не використовуватиме зброю", — сказав він.

Він додав, що Володимир Путін не зміг би окупувати велику територію, якби Україна мала достатньо зброї.

"Якщо ми не матимемо гарантій безпеки, то Путін прийде знову", — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що запрошення до НАТО може бути надано лише всій Україні в її міжнародно визнаних кордонах. Проте гарантії безпеки Альянсу можуть поширюватись лише на підконтрольні Києву території.

Також Зеленський додав, що потрібні також енергетичні санкції, щоб позбавити Путіна доступу до грошового прибутку від нафти, який він може використати для фінансування війни.

Нагадаємо, Зеленський також розповів Фрідману, чого просив країни Заходу перед початком російського вторгнення в Україну.