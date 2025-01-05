Зеленський розповів, що просив у Заходу перед вторгненням РФ, та не стримав емоцій

Глава держави каже, що Захід перед вторгненням України не допоміг

Україна перед початком російського вторгнення просила у західних союзників дві речі. Це стосується зброї та превентивних санкцій проти Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

За його словами, перед початком російського вторгнення було багато прогнозів та слів, через що він звертався до США та інших країн Заходу.

"Якщо у вас є докази, якщо ви з ним (з Володимиром Путіним, — ред.) кажете і він заявляє, що буде вторгнення і якщо вас це все лякає. Я не прошу доказів, просто дайте мені дві речі — посильте нас зброєю, а краще зміцніть нас передумовами, щоб не було жодного вторгнення", — сказав Зеленський.

Він зазначає, що йдеться про превентивні санкції проти Росії, які могли б налякати Путіна і цим змусити його передумати.

"Не кажіть, будь ласка, що "якщо він прийде, якщо він перейде кордони, якщо він почне вбивати, ми введемо санкції". Це ху**я, вибачте", — сказав президент.

Зеленський додав, що перед вторгненням допомогу Україні надано не було, але було багато слів.

Лекс (Олексій) Фрідман є відомим американським подкастером, вченим та дослідником у галузі штучного інтелекту. Однак найбільшу популярність він все ж таки отримав через свої діалоги з багатьма лідерами думок, вченими та іншими відомими особистостями. Серед них були президент США Дональд Трамп, репер Каньє Вест, мільярдер Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг та багато інших.

Фрідман часто висловлювався проти війни загалом, але привселюдно не підтримував ні Україну, ні Росію. На його канал у YouTube підписано майже 4,5 мільйона людей.

Як повідомлялося раніше, Фрідман спочатку пропонував Зеленському провести розмову російською мовою.