Можно ли одновременно получать субсидию и льготы на коммуналку? В ПФУ дали четкий ответ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые путают эти два вида помощи
Некоторые украинцы имеют право на субсидию для оплаты коммунальных услуг. Кроме того, некоторые категории украинцев могут получить льготы на оплату коммуналки. Однако одновременно получить и то и другое невозможно.
В чем разница между жилищной субсидией и льготой рассказало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на своей Facebook-странице. Многие ошибочно считают, что это одно и то же, однако это не так.
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — государственная поддержка для семей с ограниченными финансовыми возможностями, которые не могут полностью покрыть расходы на коммунальные услуги. Такая помощь назначается на основе финансового состояния и имущественного положения семьи. На нее могут рассчитывать домохозяйства с низким уровнем дохода при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.
Социальные льготы на оплату услуг ЖКХ доступны для разных групп населения, в частности: участников боевых действий, семей павших воинов, защитников Украины, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, детей войны и семей с тремя и более детьми. Важно отметить, что условия предоставления льгот на коммунальные услуги отличаются — для некоторых категорий граждан они предоставляются вне зависимости от уровня доходов, в то время как для других учитывается общий месячный доход всей семьи.
При этом семья может рассчитывать только на один вид помощи — либо субсидию, либо льготу. Одновременно они не предоставляются.
"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", — отметили в ПФУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как за 15 минут можно подать упрощенное заявление на получение субсидии. Ее особенность в том, что большинство данных Пенсионный фонд будет самостоятельно брать из реестров — заявитель предоставляет только основную информацию.