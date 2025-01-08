Эти пирожки можно готовить хоть каждый день: особая начинка и золотистое тесто

Аппетитные пирожки, которые подаются с грибной подливкой

На дому можно приготовить немало роскошных блюд. Мы рассказывали, как запечь целую курицу особенно сочной. Теперь делимся рецептом роскошных картофельных пирожков.

Рецептом поделился кулинарный блоггер из Германии на ютуб-канале "Kochkunst und Genuss". По словам автора видео, это рецепт его дедушки из Венгрии. Они так вкусны, что можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты:

3 яйца

100 мл молока

30 г сливочного масла

500 г картофеля

чеснок

лук

250 г шампиньонов

250 г фунта говяжьего фарша

2 луковицы

4 столовые ложки кукурузного крахмала.

60 г сливочного масла

200 мл сливок

пучок петрушки

мука

масло для жарки

Способ приготовления:

Берем три яйца, разбиваем их. Солим, перчим, смешиваем венчиком до однородности. Добавляем половину стакана молока, щепотку орегано. Снова смешиваем и вливаем растопленное масло. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Картошку чистим, нарезаем на кубики, добавляем в кастрюлю. Солим. Чеснок натираем на терке. Обжариваем его на растительном масле. Добавляем нарезанный на кубики лук. Обжариваем и добавляем розмарин. Тогда добавляем фарш и, разбивая его лопаткой, обжариваем. Грибы нарезаем на кубики. Сваренный картофель разминаем на пюре. Когда оно немного остынет, вливаем яичную массу и вымешиваем. Добавляем к картофелю накрошенный зеленый лук. Вмешиваем, добавляем кукурузный крахмал и тоже перемешиваем. На сковороде растапливаем 60 г сливочного масла. Обжариваем нарезанные грибы. Добавляем нарезанный лук и соль. Обжариваем до прозрачного лука и вливаем сливки. Петрушку мелко крошим и добавляем к мясу. Чеснок натираем на терке и добавляем грибы. В грибы добавляем чёрный перец, мускатный орех. Высыпаем муку на рабочую поверхность. Выкладываем большую ложку картофельной массы, распределяем ее. На середину выкладываем немного фарша. Наверх кладем кусочек сливочного масла и осторожно заворачиваем картошку. Таким образом формируем все пирожки. Обжариваем их на масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаем пирожки, полив их грибным соусом. Это невозможно вкусно, сытно и прекрасно. Также мы рассказывали, как приготовить польский суп журек.