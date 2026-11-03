Нововведення для військовозобов’язаних: які 5 головних змін з’явилися в оформленні інвалідності

Розповідаємо, як тепер відбувається медична процедура оформлення статусу

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В Україні оновили правила встановлення інвалідності та оцінки повсякденного функціонування людини. Зміни зачіпають зокрема військовослужбовців і військовозобов’язаних чоловіків. Зокрема, розширили можливості безстрокового встановлення інвалідності, уточнили умови збереження її статусу та порядок проходження медичної оцінки.

Які п’ять основних змін слід враховувати?

1. Інвалідність можна буде встановити безстроково

Уточнили умови, за яких інвалідність встановлюють без повторної оцінки. Це можливо вже за первинної оцінки, якщо в людини виявили незворотні порушення функцій організму, які не можна усунути лікуванням або реабілітацією.

Також оновили перелік анатомічних дефектів та захворювань, за яких інвалідність встановлюють безстроково. У ньому 97 позицій.

2. Статус інвалідності збережуть до нового рішення

Зміни стосуються та повторної оцінки. Якщо термін раніше встановленої інвалідності минув, а рішення про зміну статусу або про відмову у встановленні нової групи прийняли пізніше, колишній статус діятиме до дати нового рішення.

Затримка з проходженням оцінки не повинна переривати статусу інвалідності.

3. Військовослужбовцям спростили направлення на оцінку

Наразі направлення військовослужбовця на оцінку повсякденного функціонування зможе оформити не лише відповідна комісія за результатами військово-лікарської експертизи.

Таке право отримає начальник медичної служби військової частини – за наявності передбачених підстав.

4. Деякі військові зможуть пройти оцінку прямо у лікарні

Розширили список випадків, коли оцінку повсякденного функціонування можна провести за місцем перебування або лікування людини.

Це стосується, зокрема, військовослужбовців та учасників бойових дій, які довго перебувають на стаціонарному лікуванні та не відповідають критеріям для заочної оцінки.

5. Уточнили зв’язок між висновками ВЛК та встановленням інвалідності

Для зіставлення формулювань військово-лікарських комісій (ВЛК) про причинний зв’язок захворювань та травм із причинами інвалідності запровадили єдиний довідник.

Це важливо насамперед для військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання під час служби.

Нові правила уточнюють порядок встановлення інвалідності та медичної оцінки військовослужбовців

Чи означають зміни автоматичне відстрочення від мобілізації?

Ні. Перелічені нововведення стосуються насамперед процедури встановлення інвалідності та медичної оцінки.

Вони не передбачають автоматичного відстрочення від мобілізації, власними силами не змінюють правила бронювання, підстав для звільнення від військової служби або порядок мобілізації.

Наявність захворювання чи проходження медичної оцінки теж означає, що людині автоматично встановлять інвалідність чи нададуть отсрочку.

Важливо: зміни уточнюють процедуру встановлення інвалідності, дають змогу зберігати відповідний статус на час повторної оцінки та розширюють можливості медичного обстеження військовослужбовців. Питання мобілізації та права на відстрочку регулюють окремі норми законодавства.

Як повідомляв "Телеграф", постанова Кабміну № 1338 передбачає безстрокове встановлення інвалідності в окремих випадках. Однак проблема визначення терміну для людей з незворотними порушеннями залишається актуальною у практиці комісій. Термін залежить тільки від діагнозу, а й від сукупної оцінки порушень функцій організму. Тому висновок про незворотність не завжди означає безстроковий статус: в цьому випадку комісія встановила інвалідність на один рік, і людині довелося проходити перевірку щорічно.