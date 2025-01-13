Ця дешева рибка буде смачніша, ніж червона: залишіть її на добу — і можна смакувати (відео)

Розповідаємо, як приготувати хек особливо смачно

Навіть недорогу рибку можна приготувати смачно. Ми ділились рецептом апетитного оселедця з кетчупом. Тепер розповідаємо, як приготувати хек так смачно, що він буде смачнішим, ніж червона риба.

Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen. Секрет у тому, щоб додатково замаринувати рибку після смаження.

Інгредієнти:

Риба — 800 г

Сіль — 30 г

Спеції для риби — до смаку

Кетча — 1/2 банки

Цукор — 70 г

Олія — 50 г

Лимонний сік — 4 ст. л.

Вода — 150 г

Цибуля — 3 шт

Для маринування цибулі:

Сік лимону — 2 ст. л.

Сіль

Цукор

Спосіб приготування:

Хек чистимо, миємо та нарізаємо на тонкі шматочки. Солимо, додаємо спеції для риби та залишаємо трохи замаринуватися на 10 хвилин. Обсмажуємо шматочки рибки з обох боків, паніруючи їх перед цим у борошні. Відставляємо обсмажену рибу. Цибулю нарізаємо на кільця. Заливаємо її окропом, додаємо сіль, цукор та лимонний сік. Залишаємо цибулю охолоджуватись та маринуватись. Окремо для маринаду риби змішуємо у сотейнику соус кетча, сік лимону, цукор та сіль. Вливаємо у цю суміш 150 мл води та ставимо кипятитись. Зливаємо воду з цибулі. Шарами викладаємо цибулю та рибу. Заливаємо все гарячим маринадом. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо в холодильник.

Рибку можна куштувати вже через 24 години. Це надзвичайно смачно. Також ми розповідали, як приготувати грузинський суп харчо.