Рус

Ця дешева рибка буде смачніша, ніж червона: залишіть її на добу — і можна смакувати (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Після смаження рибу потрібно замаринувати
Після смаження рибу потрібно замаринувати. Фото smachnonews.24tv.ua

Розповідаємо, як приготувати хек особливо смачно

Навіть недорогу рибку можна приготувати смачно. Ми ділились рецептом апетитного оселедця з кетчупом. Тепер розповідаємо, як приготувати хек так смачно, що він буде смачнішим, ніж червона риба.

Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen. Секрет у тому, щоб додатково замаринувати рибку після смаження.

Інгредієнти:

  • Риба — 800 г
  • Сіль — 30 г
  • Спеції для риби — до смаку
  • Кетча — 1/2 банки
  • Цукор — 70 г
  • Олія — 50 г
  • Лимонний сік — 4 ст. л.
  • Вода — 150 г
  • Цибуля — 3 шт

Для маринування цибулі:

  • Сік лимону — 2 ст. л.
  • Сіль
  • Цукор

Спосіб приготування:

  1. Хек чистимо, миємо та нарізаємо на тонкі шматочки. Солимо, додаємо спеції для риби та залишаємо трохи замаринуватися на 10 хвилин.
  2. Обсмажуємо шматочки рибки з обох боків, паніруючи їх перед цим у борошні. Відставляємо обсмажену рибу.
  3. Цибулю нарізаємо на кільця. Заливаємо її окропом, додаємо сіль, цукор та лимонний сік. Залишаємо цибулю охолоджуватись та маринуватись.
  4. Окремо для маринаду риби змішуємо у сотейнику соус кетча, сік лимону, цукор та сіль. Вливаємо у цю суміш 150 мл води та ставимо кипятитись.
  5. Зливаємо воду з цибулі. Шарами викладаємо цибулю та рибу. Заливаємо все гарячим маринадом. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо в холодильник.

Рибку можна куштувати вже через 24 години. Це надзвичайно смачно. Також ми розповідали, як приготувати грузинський суп харчо.

Теги:
#Рецепт #Риба #Соус #Маринад #Хек