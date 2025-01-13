Ця дешева рибка буде смачніша, ніж червона: залишіть її на добу — і можна смакувати (відео)
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Розповідаємо, як приготувати хек особливо смачно
Навіть недорогу рибку можна приготувати смачно. Ми ділились рецептом апетитного оселедця з кетчупом. Тепер розповідаємо, як приготувати хек так смачно, що він буде смачнішим, ніж червона риба.
Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen. Секрет у тому, щоб додатково замаринувати рибку після смаження.
Інгредієнти:
- Риба — 800 г
- Сіль — 30 г
- Спеції для риби — до смаку
- Кетча — 1/2 банки
- Цукор — 70 г
- Олія — 50 г
- Лимонний сік — 4 ст. л.
- Вода — 150 г
- Цибуля — 3 шт
Для маринування цибулі:
- Сік лимону — 2 ст. л.
- Сіль
- Цукор
Спосіб приготування:
- Хек чистимо, миємо та нарізаємо на тонкі шматочки. Солимо, додаємо спеції для риби та залишаємо трохи замаринуватися на 10 хвилин.
- Обсмажуємо шматочки рибки з обох боків, паніруючи їх перед цим у борошні. Відставляємо обсмажену рибу.
- Цибулю нарізаємо на кільця. Заливаємо її окропом, додаємо сіль, цукор та лимонний сік. Залишаємо цибулю охолоджуватись та маринуватись.
- Окремо для маринаду риби змішуємо у сотейнику соус кетча, сік лимону, цукор та сіль. Вливаємо у цю суміш 150 мл води та ставимо кипятитись.
- Зливаємо воду з цибулі. Шарами викладаємо цибулю та рибу. Заливаємо все гарячим маринадом. Коли охолоне до кімнатної температури, ставимо в холодильник.
Рибку можна куштувати вже через 24 години. Це надзвичайно смачно. Також ми розповідали, як приготувати грузинський суп харчо.