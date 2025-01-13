Эта дешевая рыбка будет вкуснее красной: оставьте ее на сутки — и можно смаковать (видео)

Рассказываем, как приготовить хек особенно вкусно

Даже недорогую рыбку можно приготовить вкусно. Мы делились рецептом аппетитной сельди с кетчупом. Теперь рассказываем, как приготовить хек так вкусно, что он будет вкуснее красной рыбы.

Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen. Секрет состоит в том, чтобы дополнительно замариновать рыбку после жарки.

Ингредиенты:

Рыба — 800 г

Соль — 30 г

Специи для рыбы — по вкусу

Кетча — 1/2 банка

Сахар — 70 г

Масло — 50 г

Лимонный сок – 4 ст. л.

Вода — 150 г

Лук — 3 шт

Для маринования лука:

Сок лимона – 2 ст. л.

Соль

Сахар

Способ приготовления:

Хек чистим, моем и нарезаем на тонкие кусочки. Солим, добавляем специи для рыбы и оставляем немного замариновать на 10 минут. Обжариваем кусочки рыбки по бокам, панируя их перед этим в муке. Отставляем обжаренную рыбу. Лук нарезаем на кольца. Заливаем кипятком, добавляем соль, сахар и лимонный сок. Оставляем лук охлаждаться и мариноваться. Отдельно для маринада рыбы смешиваем в сотейнике соус кетча, сок лимона, сахар и соль. Вливаем в эту смесь 150 мл воды и кипятимся. Сливаем воду из лука. Слоями выкладываем лук и рыбу. Заливаем все горячим маринадом. Когда охладится до комнатной температуры, ставим в холодильник.

Рыбку можно пробовать уже через 24 часа. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо.