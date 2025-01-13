Эта дешевая рыбка будет вкуснее красной: оставьте ее на сутки — и можно смаковать (видео)
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Рассказываем, как приготовить хек особенно вкусно
Даже недорогую рыбку можно приготовить вкусно. Мы делились рецептом аппетитной сельди с кетчупом. Теперь рассказываем, как приготовить хек так вкусно, что он будет вкуснее красной рыбы.
Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen. Секрет состоит в том, чтобы дополнительно замариновать рыбку после жарки.
Ингредиенты:
- Рыба — 800 г
- Соль — 30 г
- Специи для рыбы — по вкусу
- Кетча — 1/2 банка
- Сахар — 70 г
- Масло — 50 г
- Лимонный сок – 4 ст. л.
- Вода — 150 г
- Лук — 3 шт
Для маринования лука:
- Сок лимона – 2 ст. л.
- Соль
- Сахар
Способ приготовления:
- Хек чистим, моем и нарезаем на тонкие кусочки. Солим, добавляем специи для рыбы и оставляем немного замариновать на 10 минут.
- Обжариваем кусочки рыбки по бокам, панируя их перед этим в муке. Отставляем обжаренную рыбу.
- Лук нарезаем на кольца. Заливаем кипятком, добавляем соль, сахар и лимонный сок. Оставляем лук охлаждаться и мариноваться.
- Отдельно для маринада рыбы смешиваем в сотейнике соус кетча, сок лимона, сахар и соль. Вливаем в эту смесь 150 мл воды и кипятимся.
- Сливаем воду из лука. Слоями выкладываем лук и рыбу. Заливаем все горячим маринадом. Когда охладится до комнатной температуры, ставим в холодильник.
Рыбку можно пробовать уже через 24 часа. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо.