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Эта дешевая рыбка будет вкуснее красной: оставьте ее на сутки — и можно смаковать (видео)

Автор
Мария Дума
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После жарки рыбу нужно замариновать
После жарки рыбу нужно замариновать. Фото smachnonews.24tv.ua

Рассказываем, как приготовить хек особенно вкусно

Даже недорогую рыбку можно приготовить вкусно. Мы делились рецептом аппетитной сельди с кетчупом. Теперь рассказываем, как приготовить хек так вкусно, что он будет вкуснее красной рыбы.

Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen. Секрет состоит в том, чтобы дополнительно замариновать рыбку после жарки.

Ингредиенты:

  • Рыба — 800 г
  • Соль — 30 г
  • Специи для рыбы — по вкусу
  • Кетча — 1/2 банка
  • Сахар — 70 г
  • Масло — 50 г
  • Лимонный сок – 4 ст. л.
  • Вода — 150 г
  • Лук — 3 шт

Для маринования лука:

  • Сок лимона – 2 ст. л.
  • Соль
  • Сахар

Способ приготовления:

  1. Хек чистим, моем и нарезаем на тонкие кусочки. Солим, добавляем специи для рыбы и оставляем немного замариновать на 10 минут.
  2. Обжариваем кусочки рыбки по бокам, панируя их перед этим в муке. Отставляем обжаренную рыбу.
  3. Лук нарезаем на кольца. Заливаем кипятком, добавляем соль, сахар и лимонный сок. Оставляем лук охлаждаться и мариноваться.
  4. Отдельно для маринада рыбы смешиваем в сотейнике соус кетча, сок лимона, сахар и соль. Вливаем в эту смесь 150 мл воды и кипятимся.
  5. Сливаем воду из лука. Слоями выкладываем лук и рыбу. Заливаем все горячим маринадом. Когда охладится до комнатной температуры, ставим в холодильник.

Рыбку можно пробовать уже через 24 часа. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо.

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