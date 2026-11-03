Недобуд на 12 квартир та мільйони гривень: на Закарпатті цікаво маскували електростанцію

За версією слідства, промислову електростанцію видавали за побутові установки, а збитки "Укренерго" перевищили 18 млн гривень

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У селі Березинка Мукачівського району правоохоронці розкрили схему: недобудований будинок із 12 квартирами використали, щоб прикрити промислову сонячну електростанцію. За версією слідства, об’єкт оформили як окремі домогосподарства, щоб продавати електрику за пільговим "зеленим" тарифом без ліцензій, необхідних для комерційної генерації.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Схема "Гірлянда": як в Україні наживалися на промислових електростанціях, замаскованих під сільські хати".

Як недобудову перетворили на 12 квартир

За версією слідства, у 2019 році організатор купив ділянку, оформив її на матір та збудував будинок площею 291,5 кв. м. Будинок був готовий приблизно наполовину: у ньому не було даху, вікон та комунікацій.

Незважаючи на стан будівлі, сертифікований інженер-інвентаризатор БТІ виготовив технічні паспорти. За ними недобуд розділили на 12 окремих ізольованих квартир. Відтак документи зареєстрував адміністратор ЦНАП Мукачівської райдержадміністрації.

Технічний монтаж сонячних панелей, як випливає із матеріалів справи, забезпечував директор ТОВ "Солр Україна". За даними реєстрів нерухомості, ділянка площею 1,76 га під цією СЕС належить Марії Штімак.

Навіщо електростанції знадобилися побутові рахунки

ПАТ "Закарпаттяобленерго" відкрило окремий рахунок побутового споживача на кожну квартиру. Завдяки цьому вироблену електрику продавали ТОВ "Закарпаттяенергозбут" за тарифом для населення, оминаючи ліцензування НКРЕКУ, обов’язкове для промислового об’єкту.

Так звану гірляндну схему влаштовано просто: велику СЕС на папері ділять на невеликі установки приватних домогосподарств. Для побутових сонячних станцій потужністю до 30 кВт діяли спрощені умови: місцеві постачальники гарантовано викуповували надлишки електрики, а складні корпоративні процедури та ліцензування не були потрібні.

До комерційних станцій пред’являють суворіші вимоги щодо ліцензій та оподаткування. Під час продажу електрики за фіксованим тарифом вони працюють через державного трейдера "Гарантований покупець" та залежать від термінів його розрахунків. Побутовим виробникам виплати йшли пріоритетним механізмом.

Схема "Гірлянда": як промислову СЕС маскували під сільські хати. Інфографіка "Телеграфа"

Що показали лічильники та які заходи вжив суд

Покази лічильників виявили невідповідність між заявленим побутовим статусом об’єкта та його роботою. За кілька років майданчик віддав у мережу 4,6 млн кВт·год електрики. Усі 12 квартир разом за цей час використали для потреб лише 14,8 тис. кВт·год.

Слідчі оцінюють матеріальні збитки НЕК "Укренерго" в 18 187 747 гривень. Наприкінці вересня 2026 року Ужгородський суд відправив головного фігуранта під нічний домашній арешт.

Захист оскаржить обмеження у Закарпатському апеляційному суді. Засідання призначене на 9 листопада 2026 року. Під час обшуку у директора "Солр Україна" правоохоронці вилучили також iPhone. На думку слідства, телефон має докази координації учасників схеми.

Як повідомляв "Телеграф", у Богданівці Кіровоградської області розслідують можливу схему: 44 будинки, в яких ніхто не жив, могли прикривати сонячні електростанції потужністю до 30 кВт на кожній ділянці у Богданівці. За даними джерела, установки загальною потужністю понад 1,3 МВт підключили за "гірляндною" схемою. Ділянки, недобудовані об’єкти та електростанції заарештували. Цей випадок дозволяє порівняти його із ситуацією на Закарпатті: згідно з наданим описом розслідування, там промислову СЕС прикривали недобудованою будівлею, оформленою як 12 квартир. Йдеться про подібність передбачуваного способу маскування, а не про одну й ту саму справу.