Вийшла заміж за "спасибо": незвичайне прізвище українки обросло мемами та жартами

В Інтернеті відповіли на наболіле запитання дівчини

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Українка Олександра Спасибо запитала в соцмережах, чи варто їй змінювати прізвище. Публікація швидко стала вірусною.

Обговорення почалося з допису @oleksandra_sps у Threads. Коментатори звернули увагу і на скорочення sps у ніку авторки.

Що запропонували в коментарях

Користувач @dwc_nt запропонував змінити ім’я на Хорошо, а @herr.helg вигадав українське поєднання: прізвище "Спасибі", ім’я "Немазащо". @foktyopra порадив додати в кінці літеру "г". Інші учасники обговорення запропонували замінити Спасибі на українське "Дякую".

"У мене прізвище Спасибкіна. Теж довгий час була sps, але тепер thanx", – написала @vera_thanx.

Олександра Спасибо у паспорті/Фото: threads.com/@oleksandra_sps

Своєю історією поділилася й @_risha_marisha_: за її словами, її дівоче прізвище теж Спасибо. А @kuchmyk__vladyslav розповів про подругу з прізвищем Москва і на цьому тлі вважав ситуацію авторки цілком благополучною.

У відповідях на запитання про зміну прізвища користувачі поділилися власними історіями

Користувач @prihodko.rostislav висловився за те, щоб зберегти прізвище. Він написав, що Саша Спасибо може залишитися Сашею Спасибо, а брати прізвище чоловіка чи ні – особиста справа кожного. @galina_reshka уявила, як на таке прізвище відреагувала б Ірина Фаріон.

Коментатори запропонували нові поєднання імені та прізвища й згадали Ірину Фаріон

Користувач @musekatik поділився мемом: один і той самий портрет супроводжували прапори США, Німеччини, України та Іспанії, а підписи обігруються слова вдячності різними мовами. Серед варіантів – T.Hanks, D.Anke, "Д.Якую" і G.Racias.

Обговорення прізвища Спасибо доповнили мемом про подяку різними мовами

"А в закордонному паспорті як? thank you?", – пожартував @fogel_max.

Користувач @manzhosya_2.0 порадив нічого не змінювати й порівняв це зі своїм ім’ям: Руслан він не змінює на "Укрлан". @boriskvartskhava пожартував, що мама авторки вийшла заміж за "спасибо".

Нік авторки та написання прізвища в закордонному паспорті стали приводами для жартів

Чи можна змінити прізвище за власним бажанням

В Україні прізвище можна змінити за власним бажанням – для цього не обов’язково одружуватися або розлучатися. Процедуру проводять у відділі ДРАЦС. Послуга називається "Зміна імені". Після неї видають свідоцтво про зміну імені, навіть якщо людина змінила лише прізвище.

Самостійно змінити прізвище можна з 16 років, а з 14 років – за згодою законних представників. Цей порядок пояснює система безоплатної правничої допомоги з посиланням на статтю 295 Цивільного кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав про 20 красивих українських прізвищ, які майже не зустрінеш у XXI столітті. Ось як звучать ці рідкісні родові імена.