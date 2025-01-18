Ресторатор Дмитро Борисов пояснив, чому українська кухня нікому не потрібна за кордоном

Український ресторатор Дмитро Борисов поділився своєю думкою про українську кухню за кордоном

Відомий український ресторатор та бізнесмен Дмитро Борисов, який передав управління своєю мережею GastroFamily, в інтерв’ю "Телеграфу" поділився думкою, чому українська кухня не популярна за кордоном. За словами ресторатора, зараз українські страви не дуже потрібні закордонним споживачам.

Як відомо, з початку повномасштабної війни українська кухня стала більш затребуваною саме в Україні. Саме українці почали відкривати для себе автентичні страви національної кухні. Однак, цей тренд, за словами Дмитра Борисова, не спрацює за кордоном.

"Попит народжує пропозицію. Тобто в бізнесі, зокрема в ресторанному, має бути достатня кількість закладів чи культурних середовищ, які знайомо взаємодіють з людьми, які живуть у цих країнах. Наприклад, українські заклади та українські ком’юніті. Зараз це тільки початок цього шляху, і я не бачу великої кількості українських закладів, які ідентифікують себе як українські, активно транслюють це людям та правильно вибудовують маркетинг", — розповів Дмитро Борисов.

Ресторатор Дмитро Борисов

За його словами, може бути таке, що за кордоном люди можуть бути поруч із українськими підприємцями, але часто просто не знають про це. Справа в тому, що в цій галузі все будується на комунікації та маркетингу. Українцям потрібно вибудовувати культуру споживання української кухні.

"На мій досвід, українці тільки починають цікавитися українською кухнею та харчуванням, що є першим кроком до того, щоб ми самі полюбили це і почали ходити до цих закладів. А потім інші люди почнуть брати з нас приклад та відвідувати українські заклади", — підсумував ресторатор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці біднішають, але продовжують відвідувати ресторани та кафе. Ресторатор Дмитро Борисов пояснив цей феномен.