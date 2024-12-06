З конференц-залом і повноцінними кухнями: в Укрзалізниці розповіли про VIP-потяги для європейських політиків (фото)

Секретна місія українських потягів під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Україну відвідали десятки впливових політиків, серед яких президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та інші. Майже всі вони подорожували нічними потягами.

Українська залізниця перетворилася на унікальний дипломатичний інструмент під час повномасштабної війни, розповідає видання The New York Times. VIP-потяги "Укрзалізниці" стали не просто засобом пересування, а справжнім мостом міжнародної підтримки.

Безпека перш за все

Кожна поїздка ретельно планується з міркувань безпеки. Під час візиту президента Байдена, наприклад, одночасно курсували два ідентичні потяги різними маршрутами, щоб унеможливити передбачення маршруту. Перший потяг навіть охрестили промовистою назвою "Rail Force One".

Проєкт спецпоїзда, названий Україною "Залізною дипломатією", розпочався з нічного дзвоника Шевченку, заступнику начальника з пасажирських перевезень "Укрзалізниці", 14 березня 2022 року. Повномасштабне вторгнення Росії тривало вже третій тиждень, і прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії хотіли відвідати Київ, щоб продемонструвати свою підтримку.

Отримавши завдання організувати поїздку, Шевченко помчав до Львова, де він та його команда зібрали невеликий потяг із чотирьох вагонів та локомотива. Потім вони вирушили на зустріч із прем'єр-міністрами через кордон до Польщі, пункту відправлення поїзда.

Унікальний дипломатичний простір

Олександр Шевченко розповів, що сьогодні спеціальні VIP-вагони обладнані всім необхідним: окремими спальними місцями, конференц-залами та повноцінними кухнями. Щобільше, українська сторона перетворила потяг на справжній інструмент м'якої дипломатії.

"Коли Україні щось потрібно від іноземного лідера, ми разом з МЗС намагаємось запропонувати певні натяки", — каже Шевченко.

У потягах для гостей готують традиційні українські страви, залишають книги про історію України та її боротьбу. Навіть деталі мають значення – наприклад, під час візиту фінських лідерів працівники потяга носили шарфи з леопардовим принтом, натякаючи на поставки танків Leopard.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, яка вже вісім разів відвідала Україну, зазначила: "Потяг – це більше, ніж просто транспортна система. Він став мостом дипломатії".

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" змінила розклад руху поїздів. Будуть альтернативні маршрути, які допоможуть дістатися пункту призначення.