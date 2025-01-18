Ресторатор Дмитрий Борисов объяснил, почему украинская кухня никому не нужна за границей

Украинский ресторатор Дмитрий Борисов поделился своим мнением об украинской кухне за границей

Известный украинский ресторатор и бизнесмен Дмитрий Борисов, который передал управление своей сетью GastroFamily, в интервью "Телеграфу" поделился мнением, почему украинская кухня не популярна за границей. По словам ресторатора, сейчас украинские блюда не очень-то нужны заграничным потребителям.

Как известно, с начала полномасштабной войны украинская кухня стала более востребованной именно в Украине. Именно украинцы начали открывать для себя аутентичные блюды национальной кухни. Однако этот тренд, по словам Дмитрия Борисова, не сработает за границей.

"Спрос рождает предложение. То есть в бизнесе, в частности в ресторанном, должно быть достаточное количество заведений или культурных сред, знакомо взаимодействующих с людьми, живущими в этих странах. К примеру, украинские заведения и украинские комьюнити. Сейчас это только начало этого пути, и я не вижу большого количества украинских заведений, которые идентифицируют себя как украинские, активно транслируют это людям и правильно выстраивают маркетинг", — рассказал Дмитрий Борисов.

Ресторатор Дмитрий Борисов

По его словам, может быть такое, что за границей люди могут находиться рядом с украинскими предпринимателями, но часто просто не знают об этом. Дело в том, что в этой отрасли все строится на коммуникации и маркетинге. Украинцам нужно выстраивать культуру потребления украинской кухни.

"По моему опыту, украинцы только начинают интересоваться украинской кухней и питанием, что является первым шагом к тому, чтобы мы сами полюбили это и начали ходить в эти заведения. А потом другие люди начнут брать с нас пример и посещать украинские заведения", — подытожил ресторатор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы беднеют, но продолжают посещать рестораны и кафе. Ресторатор Дмитрий Борисов объяснил этот парадокс.