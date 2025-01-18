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Ресторатор Дмитрий Борисов объяснил, почему украинская кухня никому не нужна за границей

Автор
Галина Струс
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Дмитрий Борисов говорит, что украинская кухня пока не стала трендом за границей Новость обновлена 18 января 2025, 11:10
Дмитрий Борисов говорит, что украинская кухня пока не стала трендом за границей. Фото Телеграф, Getty Images

Украинский ресторатор Дмитрий Борисов поделился своим мнением об украинской кухне за границей

Известный украинский ресторатор и бизнесмен Дмитрий Борисов, который передал управление своей сетью GastroFamily, в интервью "Телеграфу" поделился мнением, почему украинская кухня не популярна за границей. По словам ресторатора, сейчас украинские блюда не очень-то нужны заграничным потребителям.

Как известно, с начала полномасштабной войны украинская кухня стала более востребованной именно в Украине. Именно украинцы начали открывать для себя аутентичные блюды национальной кухни. Однако этот тренд, по словам Дмитрия Борисова, не сработает за границей.

"Спрос рождает предложение. То есть в бизнесе, в частности в ресторанном, должно быть достаточное количество заведений или культурных сред, знакомо взаимодействующих с людьми, живущими в этих странах. К примеру, украинские заведения и украинские комьюнити. Сейчас это только начало этого пути, и я не вижу большого количества украинских заведений, которые идентифицируют себя как украинские, активно транслируют это людям и правильно выстраивают маркетинг", — рассказал Дмитрий Борисов.

Дмитрий Борисов
Ресторатор Дмитрий Борисов

По его словам, может быть такое, что за границей люди могут находиться рядом с украинскими предпринимателями, но часто просто не знают об этом. Дело в том, что в этой отрасли все строится на коммуникации и маркетинге. Украинцам нужно выстраивать культуру потребления украинской кухни.

"По моему опыту, украинцы только начинают интересоваться украинской кухней и питанием, что является первым шагом к тому, чтобы мы сами полюбили это и начали ходить в эти заведения. А потом другие люди начнут брать с нас пример и посещать украинские заведения", — подытожил ресторатор.

украинский борщ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы беднеют, но продолжают посещать рестораны и кафе. Ресторатор Дмитрий Борисов объяснил этот парадокс.

Теги:
#Украинская кухня #Дмитрий Борисов #GastroFamily