Не только пенсия и зарплата, но и другие доходы оказывают влияние на субсидию. Попытайтесь посчитать самостоятельно

Сумма дохода семьи влияет не только на субсидию, но и на некоторые другие виды пособия

В Украине часть граждан и даже иностранцы могут претендовать на государственную поддержку с оплатой коммунальных услуг. На сумму субсидии влияет количество зарегистрированных (проживающих) лиц и общий совокупный доход семьи за месяц. Из них рассчитывают, сколько будут платить субсидии по специальной формуле.

Не все доходы оказывают влияние на сумму субсидии. Среди обязательных – зарплата, денежное довольствие военнослужащим, пенсия, студенческие стипендии.

Также на сумму субсидии влияют:

социальные и страховые выплаты, включая сумму пособия по безработице,

пересланные из-за границы деньги,

прибыль от ценных бумаг,

средства от аренды земли, продажи имущества и т.п.

Если член семьи ФЛП

Для ФОТ на упрощенной системе налогообложения, в общий доход семьи сумма учитывается независимо от полученных или нет доходов и составляет:

одна минимальная зарплата — для 1 группы

две минималки — для 2 группы

три минималки для третьей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доходы на сумму субсидии не влияют. Среди них алименты, выплаты по депозитам и т.п.