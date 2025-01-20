Не только пенсия и зарплата, но и другие доходы оказывают влияние на субсидию. Попытайтесь посчитать самостоятельно
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Сумма дохода семьи влияет не только на субсидию, но и на некоторые другие виды пособия
В Украине часть граждан и даже иностранцы могут претендовать на государственную поддержку с оплатой коммунальных услуг. На сумму субсидии влияет количество зарегистрированных (проживающих) лиц и общий совокупный доход семьи за месяц. Из них рассчитывают, сколько будут платить субсидии по специальной формуле.
Не все доходы оказывают влияние на сумму субсидии. Среди обязательных – зарплата, денежное довольствие военнослужащим, пенсия, студенческие стипендии.
Также на сумму субсидии влияют:
- социальные и страховые выплаты, включая сумму пособия по безработице,
- пересланные из-за границы деньги,
- прибыль от ценных бумаг,
- средства от аренды земли, продажи имущества и т.п.
Если член семьи ФЛП
Для ФОТ на упрощенной системе налогообложения, в общий доход семьи сумма учитывается независимо от полученных или нет доходов и составляет:
- одна минимальная зарплата — для 1 группы
- две минималки — для 2 группы
- три минималки для третьей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доходы на сумму субсидии не влияют. Среди них алименты, выплаты по депозитам и т.п.