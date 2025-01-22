Привітання з Днем Соборності України 2025: гарні листівки та побажання у прозі

Це свято щорічно святкують із 1999 року

Цього місяця українці відзначають безліч свят та пам’ятних дат. І у середу, 22 січня, святкується одне із них — День соборності України. Цей день символізує прагнення нашого народу до єдності, незалежності та свободи.

День Соборності України щорічно відзначається 22 січня (з 1999 року) і нагадує нам про визначну подію в історії країни — проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

В умовах війни це свято набуло ще більш глибокого значення, бо підкреслює важливість згуртованості нації перед серйозними випробуваннями та труднощами. Але це свято також нагадує нам про силу української нації, яка черпає натхнення у своїй історії та готова захищати свою свободу, соборність та незалежність.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку патріотичних листівок та зворушливих побажань у прозі, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів. Побажайте їм якнайшвидшої перемоги, мирного неба та мужності!

Вітаю з Днем Соборності України 2025

Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

Листівки з Днем Соборності України

У цей важливий для кожного українця день хочеться побажати, щоб над нашою землею завжди світило сонце і майорів синьо-жовтий стяг! З Днем Соборності України!

День Соборності України 22 січня

22 січня український народ святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

Найкращі побажання з Днем Соборності України 2025

Вітаю з Днем Соборності! Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі — це один народ і ніякі перешкоди не зможуть нас розділити. Пам'ятаймо про це і йдімо до перемоги разом!

Патріотичні листівки до Дня Соборності України

Вітаю з Днем Соборності України! Бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією і своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай кожен день дарує українцям свободу думки та віру у перемогу!

Привітання з Днем Соборності України 2025!

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято для армії. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.