За цим рецептом у вас точно все вийде: як приготувати пухкі оладки (відео)

Зручно готувати на сніданок чи перекус

На сніданок можна приготувати різноманітні смачні страви, такі як омлет, яєшня чи гарячі бутерброди. Дехто любить солодкі сніданки: гранолу чи вівсянку.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати пухкі оладки на кефірі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

яйця – 1 шт.;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 3 ч. л. (для солодшого смаку полити медом);

кефір – 300 мл;

борошно – 280 г;

ванільний цукор – 5 г;

розпушувач тіста – 1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

олія – 100 мл;

Спосіб приготування:

1.В миску розбити яйце.

2.Додати сіль та цукор, перемішати.

3.Влити теплий кефір та додати борошно.

4.Всипати ванільний цукор, розпушувач та соду.

5.Замісити густе тісто.

6.Перекласти в кондитерський мішок.

7.Олію добре розігріти та відсадити оладки.

8.Смажити на маленькому вогні з обох сторін до золотистості.

9.Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.