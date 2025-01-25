За цим рецептом у вас точно все вийде: як приготувати пухкі оладки (відео)
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Зручно готувати на сніданок чи перекус
На сніданок можна приготувати різноманітні смачні страви, такі як омлет, яєшня чи гарячі бутерброди. Дехто любить солодкі сніданки: гранолу чи вівсянку.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати пухкі оладки на кефірі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".
Як приготувати пухкі оладки
Інгредієнти:
- яйця – 1 шт.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- цукор – 3 ч. л. (для солодшого смаку полити медом);
- кефір – 300 мл;
- борошно – 280 г;
- ванільний цукор – 5 г;
- розпушувач тіста – 1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- олія – 100 мл;
Спосіб приготування:
1.В миску розбити яйце.
2.Додати сіль та цукор, перемішати.
3.Влити теплий кефір та додати борошно.
4.Всипати ванільний цукор, розпушувач та соду.
5.Замісити густе тісто.
6.Перекласти в кондитерський мішок.
7.Олію добре розігріти та відсадити оладки.
8.Смажити на маленькому вогні з обох сторін до золотистості.
9.Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.