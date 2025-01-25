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За цим рецептом у вас точно все вийде: як приготувати пухкі оладки (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачний та швидкий перекус для всієї сім`ї
Смачний та швидкий перекус для всієї сім`ї. Фото instagram.com

Зручно готувати на сніданок чи перекус

На сніданок можна приготувати різноманітні смачні страви, такі як омлет, яєшня чи гарячі бутерброди. Дехто любить солодкі сніданки: гранолу чи вівсянку.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати пухкі оладки на кефірі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

  • яйця – 1 шт.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • цукор – 3 ч. л. (для солодшого смаку полити медом);
  • кефір – 300 мл;
  • борошно – 280 г;
  • ванільний цукор – 5 г;
  • розпушувач тіста – 1 ч. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • олія – 100 мл;

Спосіб приготування:

1.В миску розбити яйце.

2.Додати сіль та цукор, перемішати.

3.Влити теплий кефір та додати борошно.

4.Всипати ванільний цукор, розпушувач та соду.

5.Замісити густе тісто.

6.Перекласти в кондитерський мішок.

7.Олію добре розігріти та відсадити оладки.

8.Смажити на маленькому вогні з обох сторін до золотистості.

9.Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

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#Випічка #Оладки #Готуємо вдома