По этому рецепту у вас точно все получится: как приготовить пышные оладьи (видео)
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Удобно готовить на завтрак или перекус
На завтрак можно приготовить вкусные блюда, такие как омлет, яичница или горячие бутерброды. Кто-то любит сладкие завтраки: гранола или овсянку.
Сегодня мы предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_".
Как приготовить рыхлые оладьи
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 3 ч. л. (для более сладкого вкуса полить медом);
- кефир – 300 мл;
- мука – 280 г;
- ванильный сахар – 5 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- масло – 100 мл;
Способ приготовления:
1.В миску разбить яйцо.
2.Добавить соль и сахар, перемешать.
3.Влить теплый кефир и добавить муку.
4.Всыпать ванильный сахар, разрыхлитель и соду.
5.Замесить густое тесто.
6.Положить в кондитерский мешок.
7.Масло хорошо разогреть и отсадить оладьи.
8.Жарить на маленьком огне с обеих сторон до золотистости.
9. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.