По этому рецепту у вас точно все получится: как приготовить пышные оладьи (видео)

Удобно готовить на завтрак или перекус

На завтрак можно приготовить вкусные блюда, такие как омлет, яичница или горячие бутерброды. Кто-то любит сладкие завтраки: гранола или овсянку.

Сегодня мы предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как приготовить рыхлые оладьи

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 3 ч. л. (для более сладкого вкуса полить медом);

кефир – 300 мл;

мука – 280 г;

ванильный сахар – 5 г;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

масло – 100 мл;

Способ приготовления:

1.В миску разбить яйцо.

2.Добавить соль и сахар, перемешать.

3.Влить теплый кефир и добавить муку.

4.Всыпать ванильный сахар, разрыхлитель и соду.

5.Замесить густое тесто.

6.Положить в кондитерский мешок.

7.Масло хорошо разогреть и отсадить оладьи.

8.Жарить на маленьком огне с обеих сторон до золотистости.

9. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.