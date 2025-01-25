Дівам – імпульсивні покупки, Стрільцям – стабільність та добробут: гороскоп Таро на 26 січня 2025 року

Карти радять бути обережнішими з грошима

У неділю, 26 січня, представники деяких знаків Зодіаку можуть мати проблеми з фінансами. В той самий час інші, навпаки, отримають прибути та радітимуть успіху у різних життєвих ситуаціях.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 26 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Тілець — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не навантажуйте себе роботою цього дня, присвятіть час відпочинку та хобі.

Близнюки — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернута вона попереджає, що у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій чи втопити смуток в алкоголі. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Рак — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Лев — перевернутий Маг

Карта попереджає, що ваші дії чи рішення можуть бути не настільки ефективними, як хотілося б. Ви можете відчути нестачу концентрації, невпевненість у власних силах. У цей день ви можете зіткнутися з непорядною людиною, або самі вирішите вчинити нечесно.

Діва — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Терези — перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у вас можливі перешкоди чи затримки у справах. Слід бути обережнішими з фінансами. Також можлива неприємна розмова з людиною, яка вперто вимагатиме свого.

Скорпіон — П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Стрілець — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Обнадійливо, правда? Карта обіцяє стабільність, добробут та успіх у справах. Насолоджуйтесь життям цього дня.

Козоріг — Імператор

Якщо у вас була якась важлива справа, яку ви відкладали й сумнівалися, що зможете вирішити її, — зараз саме час взятися за неї, адже Імператор обіцяє, що у вас вийде все, за що б ви не взялися.

Водолій — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Риби — Сила

Назва карти говорить сама за себе, — хай з вами буде сила! У цей день вам все буде по плечу, не бійтеся братися за складні справи.