Як позбутися боргів. Прості лайфхаки з фінансової грамотності та дисципліни
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Не обов'язково жорстко економити
Позбавлення від боргів може здаватися складним завданням, але правильний підхід і дисципліна допоможуть вам швидко досягти фінансової свободи. Варто дотримуватися деяких правил.
Борги не є вироком, і навіть за кілька місяців можна зробити значний прогрес у їхньому погашенні. "Телеграф" розповість, як саме.
Як погасити усі борги
Проаналізуйте свій фінансовий стан
- Складіть список усіх боргів. Запишіть суму кожного боргу, відсоткову ставку, мінімальний платіж і крайній термін погашення.
- Оцініть свої доходи та витрати. Зрозумійте, куди йде ваш бюджет, і визначте, які витрати можна скоротити.
Метод "снігового кому" або "лавини"
- Метод "снігового кому". Спершу закривайте найменші борги, поступово переходячи до більших. Це дає психологічний ефект перемоги.
- Метод "лавини". Спочатку виплачуйте борги з найвищими відсотковими ставками, що економить гроші в довгостроковій перспективі.
Встановіть чіткий бюджет
- Виділіть фіксовану суму на погашення боргів щомісяця.
- Зменшіть витрати на розваги, одяг чи інші необов’язкові покупки.
Уникайте нових боргів
- Відмовтеся від кредитних карток. Використовуйте лише наявні кошти.
- Плануйте великі покупки лише після погашення боргів.
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