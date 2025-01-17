Як позбутися боргів. Прості лайфхаки з фінансової грамотності та дисципліни

Не обов'язково жорстко економити

Позбавлення від боргів може здаватися складним завданням, але правильний підхід і дисципліна допоможуть вам швидко досягти фінансової свободи. Варто дотримуватися деяких правил.

Борги не є вироком, і навіть за кілька місяців можна зробити значний прогрес у їхньому погашенні. "Телеграф" розповість, як саме.

Як погасити усі борги

Проаналізуйте свій фінансовий стан

Складіть список усіх боргів . Запишіть суму кожного боргу, відсоткову ставку, мінімальний платіж і крайній термін погашення.

. Запишіть суму кожного боргу, відсоткову ставку, мінімальний платіж і крайній термін погашення. Оцініть свої доходи та витрати. Зрозумійте, куди йде ваш бюджет, і визначте, які витрати можна скоротити.

Метод "снігового кому" або "лавини"

Метод "снігового кому". Спершу закривайте найменші борги, поступово переходячи до більших. Це дає психологічний ефект перемоги.

Спершу закривайте найменші борги, поступово переходячи до більших. Це дає психологічний ефект перемоги. Метод "лавини". Спочатку виплачуйте борги з найвищими відсотковими ставками, що економить гроші в довгостроковій перспективі.

Встановіть чіткий бюджет

Виділіть фіксовану суму на погашення боргів щомісяця.

Зменшіть витрати на розваги, одяг чи інші необов’язкові покупки.

Уникайте нових боргів

Відмовтеся від кредитних карток. Використовуйте лише наявні кошти.

Плануйте великі покупки лише після погашення боргів.

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