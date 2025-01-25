Девам — импульсивные покупки, Стрельцам — стабильность и благополучие: гороскоп Таро на 26 января 2025 года

Карты советуют быть острожнее с деньгами

В воскресенье, 26 января, у представителей некоторых знаков Зодиака могут возникнуть проблемы с финансами. В то же время другие, наоборот, получат прибыть и будут радоваться успеху в разных жизненных ситуациях.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 26 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Телец — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не нагружайте себя работой в этот день, посвятите время отдыху и хобби.

Близнецы — перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий или утопить печали в алкоголе. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Рак — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Лев — перевернутый Маг

Карта предупреждает, что ваши действия или решения могут быть не столь эффективны, как хотелось бы. Вы можете почувствовать недостаток концентрации, неуверенность в собственных силах. В этот день вы можете столкнуться с непорядочным человеком, либо сами решите поступить нечестно.

Дева — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Весы — перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что у вас возможны препятствия или задержки в делах. Следует быть осторожнее с финансами. Также возможен неприятный разговор с человеком, который будет упрямо требовать своего.

Скорпион — Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Стрелец — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот день.

Козерог — Император

Если у вас было какое-то важное дело, которое вы откладывали и сомневались, что сможете решить его, — сейчас самое время за него взяться, ведь Император обещает, что у вас получится все, за что бы вы не взялись.

Водолей — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Рыбы — Сила

Название карты говорит само за себя, — да пребудет с вами сила! В этот день вам все будет по плечу, не бойтесь браться за сложные дела.