Мають глибоке значення: етнічні стародавні імена для хлопчиків та дівчат

Раніше вважали, що ім'я може впливати на долю дитини

Не тільки прізвища можуть вказувати на походження та етнічну спадщину українців. Так, деякі стародавні імена народились саме на території України і дедалі частіше їх починають використовувати зараз, називаючи дітей.

"Телеграф" розповість вам про стародавні українські імена та їх значення. Серед них ви не знайдете Ганну чи Олександра.

Для створення імен предки надихались багатьма факторами, зокрема, особистими якостями, ставленням до Бога чи природи. Здебільшого, вважалось, що саме ім'я може визначати долю дитини, тому до цього підходили відповідально.

Українські стародавні жіночі імена:

Акилина — "як орлиця";

Анісія — "благотворна";

Богдана — "богом дана";

Євдокія — "любов, благовоління";

Зореслава — "славить зорю";

Меланія — "темна/чорна";

Мирослава — "прославляє мир";

Ольга — "священна";

Параскевія — "переддень свята";

Пелагія — морська, одне з імен Афродіти;

Радослава — "радіє славі";

Роксана — "сяюча";

Соломія — "мир";

Софія — "мудрість";

Стефанія — "вінок";

Тереса — "збирати урожай" або "літо";

Харитина — "милість" та "доброта";

Юліана — "з роду Юліїв";

Юстина — "справедлива";

Ярослава — "яскрава слава".

Стародавні чоловічі імена:

Аскольд — "володіє списом";

Всеволод — "володіє всім";

Дем'ян — на честь Дамії, богині родючості;

Данило — "Бог мені суддя";

Євстахій — "спокійний, міцний здоровий";

Єремія — "вознесений (Богом) Яхве";

Любомир — "любий світу";

Маркіан — "син Марка";

Мирослав — "мир" і "слава";

Олександр — "захисник";

Олесь — "поруч з лісом";

Орест — "той, хто стоїть на горі";

Радослав — "піклується про славу";

Ростислав — "зростаюча слава";

Святослав — "священна слава";

Тарас — "бунтар".

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які вказують на те, що у вашому роді головною була жінка.