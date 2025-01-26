Замість звичайної "шуби" зробіть ліниву: готується втричі швидше, а смак — неймовірний (відео)
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Так "Шубу" готувати значно простіше
Смачні салати — це основа будь-якого застілля. Ми розповідали, як приготувати смачний гуцульський салат під назвою "Шухи". Тепер розповімо, як приготувати "Оселедець під шубою" лінивим способом.
Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen. Це значно простіше, ніж у класичному варіанті, адже салат не викладається шарами, а просто перемішується.
Інгредієнти:
- Оселедець слабосолоний – 1-2 філе
- Картопля – 3 шт.
- Буряк – 2 шт.
- Морква – 1-2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Майонез – 150-200 г
- Сіль і перець – до смаку
Спосіб приготування:
- Овочі відваріть до готовності. Коли вони охолонуть, почистіть їх від шкірки.
- Оселедець наріжте маленькими кубиками. Картоплю, буряк і моркву також наріжте кубиками.
- Цибулю поріжте дрібними шматочками. За бажанням, замаринуйте її заздалегідь в оцті.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез і обережно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно покрилися соусом.
- Посоліть і поперчіть до власного смаку. Викладіть салат у красиву тарілку, за бажанням прикрасьте зеленню або додатковим шаром буряка зверху.
Це надзвичайно смачно, а готується значно швидше, ніж класична "Шуба". Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.