Чоловіки з цими іменами завжди досягають успіху (список)

Серед носіїв цих імен є безліч успішних українців

Не секрет, що кожне ім’я може наносити свій відбиток на особистість людини. Спостерігаючи за своїм оточенням, можна помітити, що багато носіїв конкретного імені можуть бути схильні до педантизму або істерик. А носії інших імен, навпаки, завжди домагаються бажаного.

"Телеграф" склав список із шести чоловічих імен, носії яких частіше за інших стають успішними.

Олександр. Це грецьке ім’я означає "захисник", і його часто носять керівники або лідери. Також це найпоширеніше чоловіче ім’я в Україні (зареєстровано 1,57 млн носіїв). Володимир. Це старе слов’янське ім’я, яке буквально означає "той, що володіє світом". Яскравий носій цього імені – президент Володимир Зеленський. Крім нього, його носить ще 1,17 млн українців. Андрій. Значення цього імені — "мужній". Зазвичай Андрії відрізняються рішучістю та результативністю. Майже 630 тисяч українців носять це ім’я. Ім’я Максим з латинської означає "найвеличніший", і багато в чому воно визначає долю носіїв цього імені. В Україні таких майже 169 тисяч. Богдан — красиве і дуже старе слов’янське ім’я, яке можна трактувати як "Богом даний". Богдани часто дуже творчі, креативні та сильні духом люди. В Україні таких зареєстровано понад 120 тисяч людей. Ярослав. Це ще одне старе слов’янське ім’я, яке означає "той, що ярий славою". Ярослави відрізняються здатністю вести за собою людей і в Україні понад 120 тисяч носіїв цього імені.

Але пам’ятайте, що тільки сама людина визначає свою долю, а не її ім’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, носії яких імен — вроджені захисники.