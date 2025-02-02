Помер засновник одеської Гуморини та відомий капітан КВК, одесит Валерій Хаїт

Валерій Хаїт був відомим журналістом, поетом, прозаїком, сатириком та телеведучим

В Одесі у віці 85 років помер один із засновників одеської Гуморини, художній керівник гумористичної команди "Джентльмен-шоу" Валерій Хаїт. Причини його смерті наразі не повідомляються.

Про смерть Хаїта повідомили у Всесвітньому клубі одеситів. Відомого в Одесі поета та гумориста не стало 1 лютого 2025 року. Про час та місце прощання обіцяють повідомити додатково.

"З сумом сповіщаємо про смерть Валерія Ісаковича Хаїта… Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси", – сказано у повідомленні.

Валерій Хаїт був відомим журналістом, поетом, прозаїком, сатириком та телеведучим. У 1966-1970 роках Хаїт очолював команду КВК Одеси "Одеські трубочисти", після цього був художнім керівником команд "Ділові люди" та "Перша команда одеських джентльменів". Протягом 1986-1990 років був художнім керівником гумористичної команди "Джентльмен-шоу".

Хаїт став співавтором ідеї та одним з організаторів одеських Гуморин, заснував Клуб одеських джентльменів, був віцепрезидентом Всесвітнього клубу одеситів, головним редактором одеського гумористичного журналу "Фонтан". Мав премію "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання". Рік тому втратив сина, Євгена Хаїта – теж гумориста, ведучого та актора.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 січня, стало відомо про смерть українського професора та історика Валерія Степанкова. Він все своє життя присвятив викладацькій діяльності Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Раніше "Телеграф" писав, що на 95-му році життя 20 січня помер видатний український енергетик та науковець, Герой України Семен Поташник. Він багато років був керівником ПАТ "Укргідроенерго".