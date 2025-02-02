Трамп підписав наказ про тарифи проти Китаю, Канади та Мексики: в Білому домі повідомили подробиці

Від нової політики може постраждати американський дрібний бізнес та звичайні споживачі

Президент США Дональд Трамп підписав наказ запровадити мита у розмірі 25% на весь імпорт з Мексики та Канади, а також мита в 10% на весь імпорт з Китаю. Тарифи почнуть діяти з 4 лютого та залишатимуться в силі до закінчення дії "надзвичайного стану" в США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Білого дому. Зокрема, на канадські енергоносії мито встановлено у 10%, а на мексиканські – без виключень, у розмірі 25%.

В Білому домі зазначили, що мита залишатимуться в силі до моменту, "доки криза не пом'якшиться". При цьому не вказано подробиць щодо того, які дії повинні вжити Китай, Канада та Мексика, щоб отримати скасування тарифів; все, що заявили у Білому домі – що жодних виключень з тарифів не буде.

Від нової політики може постраждати американський дрібний бізнес та звичайні споживачі, оскільки скасовується звільнення від мита дрібних посилок вартістю до 800 доларів США, які відправляються з Канади. Тарифи набирають чинності та починають збиратися з 12:01 за східним часом (05:01 за Гринвічем). Проте усі імпортні товари, завантажені на судна або транзитний транспорт до 12:01 за східним часом (05:01 за Гринвічем) 1 лютого, будуть звільнені від нових мит.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торговельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю. Після перемоги на виборах у листопаді він також пригрозив запровадити 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики – двох найбільших торгових партнерів США.