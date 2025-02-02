Зате без ГМО. У магазині Дніпра знайшли сир з "сюрпризом"

Товар із неприємним "сюрпризом" виявили в одному з магазинів у Дніпрі

В Україні на полицях продуктових магазинів та супермаркетів нерідко можна зустріти сир з пліснявою. Це може бути не лише продукт фабричного виробництва, а й бракований.

Про один із таких випадків повідомляють Telegram-паблік Дніпра. Місцевий мешканець купив сир у супермаркеті "Варус" на вулиці Робоча.

На фото було зазначено, що сир "без ГМО". Водночас видно, що сир облуплений пліснявою.

У коментарях до публікації користувачі не приховували емоцій.

"Рататуй би оцінив", "Для бидла зійде", "Переглядати треба і вчасно утилізувати", "Зате без ГМО", "Хліб, ковбаса, сир — все з пліснявою. Елітний магазин", "Ви ще не бачили, з чого хліб роблять", "Люди, які живуть в окупації, і не таке їдять", "Теж новину знайшли. Зріжте плісняву і їжте далі", — такі зустрічалися коментарі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у супермаркеті Івано-Франківська виявили вишневий пончик з кулею.