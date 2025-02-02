Стрітення Господнє 2 лютого: привітайте близьких зі святом яскравими листівками та картинками

Цього дня відзначається Стрітення Господнє за новим церковним стилем

Сьогодні, 2 лютого, за новим церковним календарем православні віруючі та греко-католики відзначають велике свято Стрітення Господнє. Це церковне свято вважається одним із дванадцяти найважливіших у церковному календарі.

Як відомо, до переходу Православної церкви України на новий церковний календар свято Стрітення Господнє відзначалося 15 лютого. Тепер дата змістилася на 13 днів тому і відзначається 2 лютого. Стрітення Господнє — це подія, що символізує зустріч людства, що очікувало на прихід Месії в цей світ, з Богом. Все людство уособлює праведний Симеон. До того ж, у народі вважається, що у цей день зима зустрічається з весною.

Стрітення Господнє — важливе свято, а отже саме час привітати близьких, друзів, знайомих, колег. Відмінним способом висловити свою любов та повагу стане мила листівка чи барвиста картинка, відправлена в соцмережах та месенджерах. Тепле привітання та приємні слова точно піднімуть настрій вашим близьким.

"Телеграф" підготував добірку красивих картинок, щоб ви могли привітати близьких зі святом Стрітення Господнього у соцмережах та месенджерах.

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