Вибухи на Київщині, руйнування та масштабна пожежа: що відомо про нічну атаку на Україну (фото)

Попередньо постраждалих немає

У ніч проти 2 лютого російські військові атакували Україну ударними дронами, а також ракетами. У низці областей пролунали вибухи.

Інформація про це була опублікована в моніторингових Telegram каналах, а також у місцевих пабликах. Зазначається, що внаслідок атаки у деяких місцях почалися пожежі.

Де лунали вибухи

Київська область

Шостка (Сyмщина);

Лубни/р-н (Полтавщина);

Переяслав (Київщина);

Канів (Черкащина);

Суми/р-н;

Біла Церква/р-н (Київська область);

Житомирщина;

Харків/р-н.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удару, попередньо, було завдано по Слобідському району міста. Інформації про жертв чи постраждалих немає.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа площею 2000 кв. у виробничо-складській будівлі", — сказали в пресслужбі ДСНС України.

Водночас у Сумській області удару було завдано по Садівській громаді. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили в ОВА. Попередньо, внаслідок атаки обійшлося без потерпілих та жертв. Через удар були пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі).

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 січня росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Бристоль". Попередньо російські військові запустили по цивільному населенню три ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, одна з ракет була касетною.