Ця страва раніше стояла на кожному святковому столі: що таке шухи і як їх готувати (відео)
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Цю страву можна подавати як гарячою, так і холодною
Справжні ентузіасти в кулінарії не втомлюються шукати нові автентичні рецепти. Звісно, ніхто не має нічого проти запеченої курочки. Однак цікаві, незвичні смаки — це те, що особливо цінується.
На кулінарному ютуб-каналі "Наші Бесаги" розповіли, як приготувати цікавий гуцульський салат з буряками. Його можна подавати як гарячим, так і холодним — буде нереально смачно.
Інгредієнти:
- 800 г буряка
- 200 г грибів (відварених і заморожених)
- 2 цибулі
- 2-3 зубчики часнику
- 3-5 горіхів
- чорнослив сушений
- сіль
- перець
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо або запікаємо до готовності. Коли охолоне до температури, щоб їх було комфортно брати руками, чистимо від шкірки.
- Гриби розморожуємо і протушковуємо на сковороді. Цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на сковороді. Об’єднуємо гриби з цибулею.
- Буряк нарізаємо кубиком і теж перекладаємо у сковороду. Кільки хвилин тушкуємо все разом, помішуючи. До смаку солимо.
- Чистимо і кришимо часник. Додаємо у сковороду. Перемішуємо та знімаємо з вогню.
- Після цього салат можна перекладати в красиву миску. Присипаємо подрібненими горіхами.
Страва має насичені смак та аромат. Це надзвичайно апетитно, пасує як на щодень, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як особливо смачно замаринувати оселедець.