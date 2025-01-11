Ця страва раніше стояла на кожному святковому столі: що таке шухи і як їх готувати (відео)

Цю страву можна подавати як гарячою, так і холодною

Справжні ентузіасти в кулінарії не втомлюються шукати нові автентичні рецепти. Звісно, ніхто не має нічого проти запеченої курочки. Однак цікаві, незвичні смаки — це те, що особливо цінується.

На кулінарному ютуб-каналі "Наші Бесаги" розповіли, як приготувати цікавий гуцульський салат з буряками. Його можна подавати як гарячим, так і холодним — буде нереально смачно.

Інгредієнти:

800 г буряка

200 г грибів (відварених і заморожених)

2 цибулі

2-3 зубчики часнику

3-5 горіхів

чорнослив сушений

сіль

перець

олія для смаження

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо або запікаємо до готовності. Коли охолоне до температури, щоб їх було комфортно брати руками, чистимо від шкірки. Гриби розморожуємо і протушковуємо на сковороді. Цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на сковороді. Об’єднуємо гриби з цибулею. Буряк нарізаємо кубиком і теж перекладаємо у сковороду. Кільки хвилин тушкуємо все разом, помішуючи. До смаку солимо. Чистимо і кришимо часник. Додаємо у сковороду. Перемішуємо та знімаємо з вогню. Після цього салат можна перекладати в красиву миску. Присипаємо подрібненими горіхами.

Страва має насичені смак та аромат. Це надзвичайно апетитно, пасує як на щодень, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як особливо смачно замаринувати оселедець.