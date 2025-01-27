Згадаєте смак дитинства: як приготувати смачний пісочний пиріг (відео)

Чудова випічка нашвидкуруч

Пісочне тісто є досить популярним серед господинь, адже воно досить бюджетне та просто готується. Зокрема з пісочного тіста виходить чудове печиво до чаю або ж нього можна приготувати знайомий багатьом пісочний пиріг з варенням.

Готується випічка просто та неодмінно сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".

Як приготувати пісочний пиріг з варенням

Інгредієнти на форму 20х26см:

борошно – 350 г;

сіль – дрібка;

розпушувач – 1 ч. л.;

масло вершкове – 100 г;

цукор – 125 г;

ванільний цукор – 1 уп.;

яйця – 1 шт.;

варення для начинки;

Спосіб приготування

1.До борошна додати сіль і розпушувач, перемішати.

2.Додати холодне масло, посікти все разом ножем.

3.Додати цукор, ванільний цукор і яйце, знову розтерти у крихту.

4.Більшу половину крихти висипати у форму, застелену пергаментом.

5.Викласти начинку та додати другу частину крихти.

6.Відправити в попередньо розігріту до 180° духовку на 35-40 хвилин.

7.Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження.

8.За бажанням присипати цукровою пудрою.