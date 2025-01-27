Згадаєте смак дитинства: як приготувати смачний пісочний пиріг (відео)
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Чудова випічка нашвидкуруч
Пісочне тісто є досить популярним серед господинь, адже воно досить бюджетне та просто готується. Зокрема з пісочного тіста виходить чудове печиво до чаю або ж нього можна приготувати знайомий багатьом пісочний пиріг з варенням.
Готується випічка просто та неодмінно сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_fil.anna_".
Як приготувати пісочний пиріг з варенням
Інгредієнти на форму 20х26см:
- борошно – 350 г;
- сіль – дрібка;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- масло вершкове – 100 г;
- цукор – 125 г;
- ванільний цукор – 1 уп.;
- яйця – 1 шт.;
- варення для начинки;
Спосіб приготування
1.До борошна додати сіль і розпушувач, перемішати.
2.Додати холодне масло, посікти все разом ножем.
3.Додати цукор, ванільний цукор і яйце, знову розтерти у крихту.
4.Більшу половину крихти висипати у форму, застелену пергаментом.
5.Викласти начинку та додати другу частину крихти.
6.Відправити в попередньо розігріту до 180° духовку на 35-40 хвилин.
7.Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження.
8.За бажанням присипати цукровою пудрою.